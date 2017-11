Nỗ lực ngăn chặn sát thủ robot đạt bước tiến

19/11/2017 05:48

Một công ty quân sự tung ra một máy bay không người lái (drone) tí hon để truy lùng và giết chóc với hiệu quả đáng sợ. Nếu công nghệ này rơi vào tay kẻ xấu, không ai an toàn, với các chính khách bị sát hại ngay giữa ban ngày.



Bộ phim nói trên là nỗ lực mới nhất của các nhà hoạt động và khoa học nhằm nêu bật những hiểm họa từ việc phát triển loại vũ khí tự động có thể lần theo dấu vết và tấn công mục tiêu mà không có sự giám sát của con người. Họ thúc giục một lệnh cấm đối với công nghệ nhằm ngăn chặn sự xuất hiện của các loại vũ khí hủy diệt hàng loạt mới.

Máy bay không người lái có thể trở thành vũ khí tự động sát thương Ảnh: AP

Ông Stuart Russel, nhà khoa học hàng đầu về trí tuệ nhân tạo (AI) tại Trường ĐH California ở Berkeley (Mỹ), cảnh báo việc sản xuất và sử dụng vũ khí tự động, như drone, xe tăng, súng máy… sẽ gây tổn hại nghiêm trọng đến an ninh và tự do của nhân loại. Hậu quả thêm tàn khốc khi những loại vũ khí tự động này được sản xuất hàng loạt và rơi vào tay những chế độ xấu, bọn khủng bố do có chi phí không quá đắt đỏ. Theo tờ The Guardian (Anh), một hiệp ước cấm vũ khí tự động có thể ngăn chặn kịch bản tồi tệ này.

Nỗi lo trên không phải quá xa vời khi một số hệ thống đang được sử dụng đã tiến gần những gì được mô tả trong bộ phim. Chẳng hạn, robot giám sát an ninh được Hàn Quốc sử dụng tại khu vực phi quân sự giữa 2 miền Triều Tiên về lý thuyết có thể phát hiện và tiêu diệt mục tiêu mà không cần con người can thiệp - theo tờ The Washington Post.

Hồi tháng 8, hơn 100 nhà khoa học hàng đầu về robot và AI đã kêu gọi Liên Hiệp Quốc cấm phát triển, sử dụng robot sát thủ. Ít nhất 22 quốc gia, trong đó có Argentina, Ai Cập, Pakistan…, đưa ra lời kêu gọi tương tự. Đối mặt sức ép ngày càng tăng, một ủy ban Liên Hiệp Quốc hôm 17-11 đồng ý đẩy mạnh thảo luận về vấn đề này.



Quyết định trên được đưa ra sau khi đại diện hơn 80 nước tham gia hội nghị kéo dài 5 ngày nói trên tại TP Geneva - Thụy Sĩ, tập trung trao đổi những vấn đề liên quan như luật lệ, bộ quy tắc ứng xử, tiến trình xem xét lại công nghệ… Theo AP, các nước dự kiến gặp lại trong 2 tuần vào năm 2018 để tiếp tục bàn về phương thức hoạt động của vũ khí tự động và làm thế nào kiểm soát việc sử dụng chúng.

Hoàng Phương