Ông Trump: Chỉ “kẻ ngốc” mới phản đối quan hệ tốt với Nga

08/01/2017 12:23

Hôm 7-1, trên trang Twitter cá nhân, tổng thống đắc cử Donald Trump đã bày tỏ quan điểm về quan hệ Nga-Mỹ trong nhiệm kỳ tổng thống của mình.

“Quan hệ tốt với Nga là một điều tốt chứ không có gì xấu. Chỉ những kẻ ngốc mới cho rằng không nên xây dựng quan hệ tốt với Nga. Chúng ta đã có đủ vấn đề trên khắp thế giới rồi, không cần phải thêm một vấn đề nữa” - thông điệp của ông viết.

Ông thậm chí còn tự tin cho rằng: “Khi tôi làm Tổng thống, nước Nga sẽ tôn trọng chúng ta nhiều hơn so với bây giờ”.

2: 2: Ông Trump cho rằng chỉ có "kẻ ngốc" mới phản đối việc thắt chặt quan hệ với Nga. Ảnh minh hoạ: Reuters

Hôm 6-1, các quan chức tình báo hàng đầu của Mỹ đã gặp ông Trump tại tòa nhà Trump Tower ở New York để đưa ra các bằng chứng chứng tỏ Tổng thống Nga Vladimir Putin đã "ra lệnh" tấn công mạng vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. Trong báo cáo tóm tắt chính thức, các cơ quan tình báo Mỹ khẳng định ông Putin đã tạo “lợi thế rõ ràng” giúp ông Trump thắng cử.

Tuy nhiên, bản báo cáo nói trên lập tức bị rất nhiều chính trị gia, nhà bình luận Nga công khai chế nhạo trên các phương tiện truyền thông và mạng xã hội vì cho rằng nó thiếu những chứng cứ vững chắc.

Trong một thông điệp đăng trên Twitter, ông Alexey Pushkov, một thành viên của Uỷ ban an ninh quốc phòng thuộc Thượng viện Nga, đã so sánh báo cáo mới của Mỹ giống như việc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) từng khẳng định Iraq có vũ khí hủy diệt hàng loạt. Ông viết: “Đúng là chuyện bé xé ra to. Tất cả những cáo buộc chống lại Nga đều chỉ dựa trên phỏng đoán. Mỹ cũng từng chắc chắn rằng Saddam Hussein sở hữu vũ khí huỷ diệt hàng loạt kiểu như thế”.

Ông Alexey Pushkov. Ảnh: Reuters

Bà Margarita Simonyan, lãnh đạo đài RT, cũng mỉa mai trên Twitter: “Bản báo cáo của CIA đã được công bố...Đúng là trò cười của năm!”.

Điện Kremlin hiện chưa có phản ứng chính thức về báo cáo của Mỹ. Dù vậy, Moscow trước đó liên tục phủ nhận không liên quan đến vụ tấn công hệ thống máy tính của Uỷ ban quốc gia Đảng dân chủ (DNC).

Theo tờ The New York Times, những bằng chứng về cáo buộc Nga can thiệp bầu cử Mỹ chỉ có trong phiên bản báo cáo mật, chứ không được đưa vào báo cáo công khai.

N. Thương (theo Bloomberg, The New York Times)