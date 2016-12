Phi công Mỹ đội nón ông già Noel không kích IS

28/12/2016 18:11

Hôm 25-12, một số phi công Mỹ đội nón ông già Noel ngồi trong buồng lái máy bay chiến đấu chụp ảnh. Có người giơ ngón cái lên, ngụ ý mọi thứ đã sẵn sàng. Những bức ảnh được lực lượng không quân Mỹ chia sẻ và được trang Business Insider đăng lại hôm 27-12.

Liên quân do Mỹ dẫn đầu đã tiến hành 18 cuộc không kích vào mục tiêu IS ở Iraq và Syria trong dịp lễ Giáng sinh năm nay. Trong số này, 11 cuộc không kích đã phá hủy các đơn vị chiến thuật, cứ điểm, phương tiện, vũ khí và cơ sở hạ tầng của IS ở gần TP Raqqa – thành trì chính của IS tại Syria. 2 cuộc không kích nhằm vào các mục tiêu ở gần TP Mosul, thành trì của IS ở Iraq.

Tất cả máy bay tham gia chiến dịch không kích hôm 25-12 sau đó đều trở về căn cứ an toàn.

Phi công Mỹ đội nón ông già Noel ngồi trong buồng lái máy bay chiến đấu chụp ảnh. Ảnh: BỘ QUỐC PHÒNG MỸ

Ảnh: BỘ QUỐC PHÒNG MỸ

Cuộc chiến nhằm vào IS tại Syria đang bị ảnh hưởng bởi sự tập trung của lực lượng Tổng thống Bashar al-Assad và Nga vào TP Aleppo.

Trong khi đó, tại Iraq, chiến dịch tái chiếm TP Mosul đang tạm ngừng. Một quan chức cấp cao Washington cho biết lý do là quân đội Iraq và đồng minh cần được “tái trang bị” trước khi tiếp tục cuộc chiến khốc liệt này.

Quân đội Iraq chỉ chiếm được 1/4 Mosul kể từ khi phát động chiến dịch hồi giữa tháng 10. Một phần lý do là nhiều dân thường vẫn còn mắc kẹt bên trong thành phố này.

Đêm 27-12, liên quân Iraq đánh sập cây cầu cuối cùng nối liền phía Đông và Tây TP Mosul. Liên Hiệp Quốc đã bày tỏ lo ngại nếu phá hủy các cây cầu trong thành phố sẽ gây khó khăn cho việc di tản dân thường. Ước tính 1,5 triệu người vẫn đang bị mắc kẹt tại đây.

Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi cùng ngày cho rằng có thể mất thêm 3 tháng để đánh bật IS ra khỏi Iraq. Ông Abadi từng cam kết giải phóng Mosul vào cuối năm nay nhưng xem ra điều này khó thành hiện thực.

Trước đó, tư lệnh lực lượng liên quân do Mỹ đứng đầu đang hỗ trợ Iraq tiêu diệt IS cho rằng có thể mất đến 2 năm để xóa sổ IS tại Iraq và Syria. Tuy nhiên, ông Abadi cho rằng nhận định này là hơi bi quan.

P.Nghĩa (Theo Business Insider, Reuters)