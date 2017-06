Phụ nữ Israel ngực trần phản đối nạn cưỡng hiếp

04/06/2017 18:27

Trong cuộc tuần hành mang tên "Slut Walk" tổ chức bắt đầu từ ngày 2-6, hàng trăm phụ nữ cầm biểu ngữ đi khắp các con đường của thủ đô Israel để bảo vệ quyền lợi của chính mình và phản đối nạn quấy rối tình dục.

Dù giới chức trách đã cấp lộ ngực khi biểu tình, song vẫn có những cô gái ngực trần táo bạo. Ảnh: EPA

Một người giơ cao tấm bảng với dòng chữ: "Đừng khuyên chúng tôi nên ăn mặc thế nào mà hãy bảo đàn ông đừng cưỡng hiếp" trong khi một số người khác để ngực trần và viết khẩu hiệu trên cơ thể.



Đây là cuộc tuần hành diễn ra hằng năm và từng gây ra làn sóng tranh cãi trong quá khứ. Truyền thông địa phương dẫn lời những người tổ chức cho biết: "Từ 'hư hỏng' là một công cụ xúc phạm mà xã hội tạo ra để làm nhục và gieo rắc bạo lực chống lại phụ nữ. Vì vậy, chúng tôi sử dụng từ này để ngăn chặn xã hội dùng nó nhắm vào chúng tôi".

Một phụ nữ giơ tấm biển có dòng chữ: "Đừng khuyên chúng tôi nên ăn mặc thế nào mà hãy bảo đàn ông đừng cưỡng hiếp". Ảnh: EPA

Ảnh: EPA

Phong trào "Slut Walk" trên toàn cầu vốn nổi tiếng vì những người tham dự để ngực trần đòi được tôn trọng quyền phụ nữ. Tuy nhiên, một cuộc tranh cãi đã nổ ra tại Israel vào năm 2016 về quyền được "cởi hết". Các nhà tổ chức cho biết trong những năm trước đây, có một số phụ nữ để ngực trần tham gia tuần hành nhưng cảnh sát đã buộc họ kín đáo hơn vào năm 2016.

Phần lớn những người tham gia biểu tình đều là phụ nữ nhưng cũng có một số đàn ông. Họ tuần hành dọc con đường Jaffa và gần các khu vực của người Do Thái Ultra-Orthodox, nơi phụ nữ phải mặc các bộ quần áo dài che kín người. Cuộc tuần hành năm nay được cảnh sát hộ tống và không xảy ra sự cố nào.

Cô Katie, 18 tuổi, một trong những người tham gia, cho biết đây là cuộc tuần hành "rất quan trọng" ở một nước như Israel, nơi có một cựu tổng thống phải thụ án 7 năm tù vì tội cưỡng hiếp.

Một số người chỉ mặc áo lót hoặc thậm chí để ngực trần. Ảnh: Alon, EPA

Không giống như Tel Aviv, thành phố tự do của Israel trên bờ biển Địa Trung Hải, thủ đô Jerusalem là một nơi rất bảo thủ và có nhiều người Do Thái, Hồi giáo và Kitô giáo sinh sống. Vào tháng 3-2015, một người Do Thái Ultra-Orthodox đã tấn công cuộc diễu hành của người đồng tính Gay Pride tại thủ đô Jerusalem, khiến 1 cô gái thiệt mạng và 6 người khác bị thương.

Phong trào "Slut Walk" nổ ra tại Canada từ năm 2011 sau khi một cảnh sát gây ra làn sóng phẫn nộ vì phát biểu trước các sinh viên đại học rằng "phụ nữ nên tránh ăn mặc hư hỏng để không bị tấn công".

Bảo Hạnh (Theo Daily Mail)