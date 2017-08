Quan hệ Việt - Thái phát triển mạnh mẽ

17/08/2017 23:07

Sau lễ đón chính thức tại Tòa nhà Chính phủ Thái Lan ở thủ đô Bangkok chiều 17-8 (giờ địa phương), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã họp hẹp và hội đàm cùng Thủ tướng Prayut Chan-ocha.



Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Prayut Chan-ocha chứng kiến lễ ký kết hợp tác giữa các bộ, ngành và doanh nghiệp Việt Nam - Thái Lan Ảnh: VGP

Thủ tướng hai nước hài lòng về những bước phát triển mạnh mẽ trong quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Thái Lan hơn 40 năm qua; ghi nhận mối quan hệ này ngày càng đi vào ổn định, phát triển cả về bề rộng lẫn chiều sâu trên tất cả các lĩnh vực chính trị, an ninh, kinh tế, văn hóa, xã hội, đặc biệt kể từ khi Việt Nam và Thái Lan thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược vào năm 2013.

Để đưa quan hệ hai nước phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới, theo TTXVN, hai bên nhất trí tăng cường trao đổi các đoàn cấp cao và các cấp; triển khai hiệu quả các cơ chế song phương và nhất trí thúc đẩy sớm tổ chức các cuộc họp Ủy ban Hỗn hợp về Hợp tác song phương lần thứ 3, họp cấp Bộ trưởng Ngoại giao lần thứ 3, Ủy ban Hợp tác thương mại lần thứ 3 và đặc biệt là cuộc họp Nội các chung lần thứ 4.

Về kinh tế, hai bên khẳng định nỗ lực đưa kim ngạch thương mại song phương đạt mức 20 tỉ USD trước năm 2020; hỗ trợ nhau trở thành trung tâm thu hút đầu tư thương mại của khu vực; nhất trí tạo điều kiện cho hàng hóa mỗi nước tiếp cận thị trường của nhau; thúc đẩy hợp tác về gạo. Thủ tướng Chan-ocha khẳng định khuyến khích các doanh nghiệp Thái Lan tăng cường đầu tư vào những lĩnh vực thiết yếu cho phát triển của Việt Nam, như du lịch, công nghiệp phụ trợ, tài chính, ngân hàng, khoa học công nghệ, nông sản, thủy sản.

Hai Thủ tướng nhất trí tăng cường trao đổi quan điểm, chính sách quốc phòng, đẩy mạnh hợp tác thực tế giữa các quân, binh chủng. Hai bên cũng tái khẳng định cam kết không cho phép cá nhân hay tổ chức lợi dụng lãnh thổ nước này để tiến hành các hoạt động chống phá nước kia; phối hợp phòng chống khủng bố và các loại hình tội phạm; tăng cường hợp tác xử lý các vấn đề trên biển; thúc đẩy đàm phán Hiệp định Dẫn độ và Tương trợ tư pháp về hình sự. Hai bên khẳng định tầm quan trọng của việc tăng cường hợp tác và chia sẻ kinh nghiệm nhằm ngăn chặn tình trạng đánh bắt cá bất hợp pháp (IUU).

Về kết nối giữa hai nền kinh tế, hai bên nhất trí đẩy mạnh kết nối vận tải đa phương thức bao gồm cả đường bộ, đường biển và hàng không giữa hai nước và trong tiểu vùng như tuyến xe buýt nối Thái Lan - Lào - Việt Nam, tuyến vận tải ven biển giữa Thái Lan - Campuchia - Việt Nam; mở thêm các chặng bay mới kết nối Việt Nam và Thái Lan như Quảng Bình - Chiang Mai. Hai Thủ tướng cũng đạt nhất trí cao trong việc đề ra những biện pháp thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác khác như lao động, thương mại nông nghiệp, du lịch, khoa học kỹ thuật, văn hóa và giao lưu nhân dân.

Trao đổi sâu rộng các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm, hai Thủ tướng chia sẻ tầm nhìn và cam kết tăng cường hợp tác song phương trên các diễn đàn quốc tế, đặc biệt là đẩy mạnh hợp tác trong khuôn khổ các tổ chức, diễn đàn khu vực và quốc tế.

Hai bên tái khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, an ninh và ổn định cũng như an toàn và tự do hàng hải ở biển Đông; nhấn mạnh các bên cần bảo đảm thực hiện đầy đủ và hiệu quả Tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở biển Đông (DOC); xây dựng, duy trì, nâng cao lòng tin và sự tin cậy lẫn nhau; tôn trọng các nguyên tắc tự kiềm chế và không sử dụng vũ lực; giải quyết các khác biệt và tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế. Hai nhà lãnh đạo cũng tái khẳng định ủng hộ ASEAN và Trung Quốc sớm đạt được Bộ Quy tắc ứng xử của các bên ở biển Đông (COC).

Nhân dịp này, hai Thủ tướng đã chứng kiến lễ ký kết nhiều văn kiện quan trọng; những bản ghi nhớ giữa các bộ, ngành hai nước trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin, ngân hàng và những bản ghi nhớ khác giữa các địa phương và doanh nghiệp hai nước.

