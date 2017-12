Sắp được giảm thuế, công ty Mỹ thưởng tiền cho nhân viên

21/12/2017 12:21

Hai ông lớn AT&T (viễn thông) và Boeing (công ty sản xuất máy bay) cũng nằm trong số những công ty nói trên.

Theo đảng Cộng hoà, số tiền cắt giảm thuế vào khoảng 3,2 ngàn tỉ USD.

Hãng AT&T cho biết công ty này sẽ thưởng cho 200.000 nhân viên mỗi người 1.000 USD và tiền thưởng sẽ đến tay họ trong dịp lễ cuối năm nếu Tổng thống Donald Trump ký ban hành dự luật trước Giáng sinh.

Trong khi đó, Boeing cũng rót 300 triệu USD như một khoản "đầu tư" để "hỗ trợ công nhân, gia đình và tương lai họ".

AT&T cho biết công ty này sẽ thưởng cho 200.000 nhân viên mỗi người 1.000 USD. Ảnh: REUTERS

Ngoài ra, các công ty Wells Fargo and Fifth Third Bancorp sẽ tăng mức lương giờ làm tối thiểu lên 15 USD, đồng thời tăng tiền thưởng thêm 1.000 USD cho 13.000 nhân viên.

Riêng Công ty Comcast dự định đầu tư 50 tỉ USD vào cơ sở hạ tầng trong vòng 5 năm tới để tạo ra nhiều việc làm hơn nữa.

Giám đốc điều hành Công ty Kroger W. Rodney McMullen hồi tháng 11 cho biết dự luật nếu được thông qua sẽ giúp công ty này đẩy mạnh đầu tư vào kinh doanh, tạo thêm công ăn việc làm cho người lao động.

Các nghị sĩ đảng Cộng hòa và Tổng thống Donald Trump hôm 20-12 ăn mừng việc thông qua dự luật cải cách thuế. Ảnh: WND

Các nhà lãnh đạo đảng Cộng hòa và Tổng thống Donald Trump hôm 20-12 tổ chức một buổi lễ ăn mừng tại Nhà Trắng và mô tả dự luật là "một món quà Giáng sinh khổng lồ".

"Chúng tôi đang làm cho nước Mỹ vĩ đại một lần nữa" – Tổng thống Donald Trump nói. "Đây sẽ là một ngày vĩ đại khi mọi người nhìn vào đất nước chúng tôi. Cảm ơn các nhà lãnh đạo tại Quốc hội đã thúc đẩy đợt cắt giảm thuế lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ".

Một khi luật trên có hiệu lực, thuế doanh nghiệp giảm từ 35% xuống còn 21%. Dự luật cũng duy trì 7 khung thuế thu nhập cá nhân và giảm mức thuế cho hầu hết các khung.

Các nhà lãnh đạo đảng Cộng hòa hứa hẹn tác động của dự luật cắt giảm thuế sẽ đến vào tháng 2-2018.

Tuy nhiên, một số thành viên đảng Cộng hòa tại các tiểu bang đánh thuế cao như California, New Jersey và New York đã phản đối dự luật. Ngoài ra, không một nghị sĩ đảng Dân chủ nào ủng hộ dự luật này.

