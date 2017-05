Tân “Bộ trưởng Chiến tranh” của IS bị giết

24/05/2017 18:07

Đó là Abu Musab al-Masri.

Truyền thông nhà nước Syria dẫn nguồn tin quân sự cho biết Al-Masri là 1 trong 13 chỉ huy cấp cao của IS thiệt mạng trong chiến dịch quân sự do Damascus phát động ở TP Aleppo, miền Bắc Syria. Trong số này bao gồm cả các chỉ huy gốc Ả Rập Saudi và Iraq.

Quân đội Syria không tiết lộ họ giết Al-Masri ở đâu và lúc nào.

Trước đó, người tiền nhiệm của Al-Masri, Abu Omar al-Shishani, cũng thiệt mạng hồi năm ngoái. Theo Lầu Năm Góc, Al-Shishani có thể đã bị giết trong một cuộc không kích của Mỹ ở Syria.

IS xác nhận cái chết của hắn vào tháng 7-2016 nhưng đính chính "Bộ trưởng Chiến tranh" của nhóm thiệt mạng trong cuộc chiến ở TP Shirqat, phía Nam thành trì Mosul ở Iraq.

IS sắp bị đẩy lui khỏi TP Aleppo. Ảnh: REUTERS

Nhà nước Hồi giáo đang phải đối mặt với chiến dịch quân sự do quân đội Syria (Nga hậu thuẫn), Lực lượng Dân chủ Syria (SDF, Mỹ hậu thuẫn) và phiến quân thuộc Quân đội Syria Tự do (FSA) do Thổ Nhĩ Kỳ chống lưng, tiến hành.

Ngay sau khi chiếm được căn cứ không quân Jirah chiến lược ở vùng nông thôn phía Đông tỉnh Aleppo, quân đội Syria chuẩn bị kiểm soát thêm hàng chục ngôi làng và ngọn đồi từ tay IS.

Ngày 24-5 (giờ địa phương), Damascus tái chiếm khu vực Al-Ajouziyah bao gồm các ngôi làng "Second Farm", Mazran, Kinnawiyah, Rasm al-Hamam al-Gharbi, Mahsneh và Al-Jamiliyah. Quân đội Syria hiện chỉ cách pháo đài lớn nhất của IS tại thị trấn Maskanah – nằm gần ranh giới với tỉnh Raqqa – chưa đầy 6 km.

Giao tranh vẫn tiếp diễn trong khu vực sau khi Damascus tấn công nhà máy đường Maskanah. Trong vài ngày tới, IS có thể sẽ bị đẩy lui khỏi phía Tây thị trấn Maskana và phía Đông đường cao tốc Khanasser-Aleppo ở tỉnh Aleppo.

IS cũng đang chiến đấu với quân đội Syria gần làng Ithriya, phía Đông TP Hama, phía Đông tỉnh Homs, phía Đông khu vực Qalamoun và phía Đông thủ đô Damascus. Trong khi đó, tổ chức này còn bị gây sức ép tại thành trì Raqqa giữa thời điểm bị SDF siết chặt vòng vây.

Phạm Nghĩa (Theo Reuters)