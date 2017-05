Thách thức chờ ông Trump ở nước ngoài

20/05/2017 05:01

Chuyến đi kéo dài 8 ngày này đưa ông Trump đến nhiều điểm dừng chân mà ở đâu cũng ẩn chứa không ít nguy cơ.







Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: ABC NEWS

Ngày 20-5

Sau khi hạ cánh tại thủ đô Riyadh - Ả Rập Saudi, ông Trump sẽ tham dự bữa tiệc hoàng gia và tổ chức các cuộc gặp song phương với một số nhân vật trong hoàng thất.

Ông Trump cũng dự kiến ký thỏa thuận về an ninh và kinh tế giữa hai nước. Tiếp đó, nhà lãnh đạo Mỹ và phu nhân Melania sẽ tham dự bữa tối chính thức với hoàng gia Ả Rập Saudi.

Ngày 21-5

Ông Trump sẽ tổ chức các cuộc họp song phương với một số nhà lãnh đạo Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC). Chiều cùng ngày, ông dự kiến ăn trưa với các lãnh đạo của hơn 50 quốc gia Hồi giáo, đồng thời có bài phát biểu về sự cần thiết phải chống lại tư tưởng cực đoan.



Dù vậy, ông Trump có thể đối mặt không ít sức ép bởi chính quyền ông đang tìm cách thực thi lệnh hạn chế nhập cảnh nhằm vào một số quốc gia có đa số dân là người Hồi giáo. Trước đó, chiến dịch tranh cử của ông Trump cũng gây không ít tranh cãi khi có lập trường chống người Hồi giáo.



Ngày 22-5

Ông Trump bay tới TP Jerusalem để gặp Tổng thống Israel Reuven Rivlin, sau đó đặt hoa ở bảo tàng Yad Vashem, nơi tưởng niệm các nạn nhân của thảm họa diệt chủng. Cùng ngày, nhà lãnh đạo Mỹ tổ chức cuộc họp với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và dùng bữa tối với ông Netanyahu cùng phu nhân.

Tại đây, ông Trump sẽ phải tìm cách xoa dịu nước chủ nhà sau vụ ông chia sẻ thông tin tình báo mật về tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng với giới chức Nga. Thông tin này đến từ Israel.



Căng thẳng cũng có thể đến từ việc Cố vấn An ninh quốc gia H.R. McMaster từ chối công nhận Bức tường Than khóc thuộc về Israel trước thềm chuyến thăm. Theo ông, vấn đề sở hữu địa điểm linh thiêng này do Israel và Palestine quyết định thông qua thương thảo.



Ngày 23-5

Ông Trump sẽ gặp Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas ở TP Bethlehem rồi tới thăm nhà thờ Holy Sepulcher cũng như cầu nguyện ở Bức tường phương Tây (Jerusalem).

Ngày 24-5

Ông Trump dự kiến gặp Giáo hoàng Francis tại tòa thánh Vatican và tham quan quảng trường St. Peters. Khi còn tranh cử, ông Trump và Giáo hoàng Francis từng có những lời lẽ chỉ trích nhau.



Ông Trump sẽ gặp Tổng thống Ý Sergio Mattarella trước khi rời TP Rome tới thủ đô Brussels - Bỉ.

Ngày 25-5

Ông Trump được Vua Philippe và Thủ tướng Bỉ Charles Michel tiếp đãi. Sau đó, nhà lãnh đạo Mỹ tới trụ sở Liên minh châu Âu (EU) tại thủ đô Brussels để gặp các chủ tịch EU và Hội đồng Châu Âu (EC).

Buổi trưa, ông Trump dùng bữa với tân Tổng thống Pháp Emmanuel Macron dự kiến cũng có mặt tại đây.



Buổi chiều, ông tham dự lễ khánh thành đài tưởng niệm của NATO. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis sẽ cùng ông Trump tham dự một cuộc họp với các lãnh đạo NATO trước khi khởi hành tới Sicily - Ý.

Tổng thống Mỹ từng chỉ trích NATO là lỗi thời, cũng như phàn nàn các thành viên không đóng góp tài chính công bằng.

Ngày 26-5

Ông Trump sẽ tham dự Hội nghị thượng đỉnh G7 (nhóm 7 nước công nghiệp hàng đầu thế giới) ở Sicily và gặp gỡ các nhà lãnh đạo bao gồm Thủ tướng Ý Paolo Gentiloni. Vào buổi tối, ông Trump tới buổi hòa nhạc của La Scala Philharmonic sau khi ăn tối với tổng thống Ý.

Một số thành viên G7 đang cảm thấy bất an trước sự khó đoán của ông Trump, cũng như những lời lẽ ca ngợi chủ nghĩa dân tộc của nhà lãnh đạo này.



Ngày 27-5

Trước khi trở về Washington, ông Trump dự kiến nói chuyện với các quân nhân Mỹ cũng như đồng minh và gia đình họ, nhấn mạnh những điểm nổi bật và kết quả của chuyến công du.

Phạm Nghĩa (Theo ABC News, AP)