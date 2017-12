Trung Quốc điều tra vụ phóng viên Hàn Quốc bị hành hung ở Bắc Kinh

16/12/2017 11:28

"Một quan chức của Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã liên hệ với chúng tôi để nói về các biện pháp đã và sẽ được đưa ra để giải quyết vấn đề. Người này cho biết bộ của ông đã yêu cầu các cơ quan liên quan điều tra tức thì vụ việc" – Yonhap hôm 15-12 dẫn lời một quan chức giấu tên của Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết.

Cũng theo quan chức Hàn Quốc, quan chức Trung Quốc vẫn hy vọng rằng vụ việc "không may" nói trên sẽ không ảnh hưởng xấu đến chuyến viếng thăm Bắc Kinh đang diễn ra của Tổng thống Moon.

Vụ hành hung diễn ra vào hôm 14-12 tại một sự kiện thương mại ở thủ đô Bắc Kinh – Trung Quốc.

Hình ảnh phóng viên Hàn Quốc bị hành hung ở Bắc Kinh. Ảnh: Yonhap

Phóng viên Hàn Quốc, danh tính không được tiết lộ, đã bị khoảng 15 nhân viên an ninh Trung Quốc quật xuống sàn và đấm đá. Nạn nhân được cho là phải nhập viện trong tình trạng nứt xương mặt, bầm mắt và chảy máu mũi.

Phóng viên này cùng với một đồng nghiệp khác bị hành hung nhẹ hơn đã trở về Hàn Quốc để được chăm sóc y tế.

Đáng chú ý, vụ việc này diễn ra trong lúc Tổng thống Moon thăm chính thức Trung Quốc nhằm cải thiện mối quan hệ của 2 nước.

Chính phủ Hàn Quốc trong một tuyên bố sau đó đã yêu cầu phía Bắc Kinh xin lỗi. Thậm chí, đảng đối lập chính của Hàn Quốc đã kêu gọi Tổng thống Moon cắt ngắn chuyến viếng cấp nhà nước Trung Quốc dự kiến kéo dài 4 ngày.

Sau vụ việc, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc – ông Lục Khảng, trong một tuyên bố nói rằng phía Bắc Kinh "quan ngại" trước vụ việc. Tuy nhiên, ông Lục nói thêm rằng vụ hành hung nói trên diễn ra tại một sự kiện do phía Hàn Quốc tổ chức và những nhân viên an ninh nói trên cũng do phía Hàn Quốc thuê.

Tổng thống Moon Jae-in và Thủ tướng Lý Khắc Cường tại thủ đô Bắc Kinh - Trung Quốc, hôm 15-12-2017. Ảnh: Yonhap

Giới chính trị gia, truyền thông và người dân Hàn Quốc hiện đang thể hiện sự bất bình không chỉ vì vụ hành hung nói trên mà còn hàng loạt "thiếu sót ngoại giao" khác trong lúc Bắc Kinh tiếp đón Tổng thống Moon.



Theo truyền thông Hàn Quốc, Tổng thống Moon dùng 3 bữa đầu tiên ở Trung Quốc mà không có bất cứ quan chức Bắc Kinh nào hiện diện, trong khi bữa trưa với Thủ tướng Lý Khắc Cường bị hủy bỏ và người chào đón ông Moon tại sân bay là một trợ lý bộ trưởng, không giống như như lãnh đạo khu vực khác.

Ông Kim Dong-cheol, lãnh đạo đảng Nhân dân đối lập, nói rằng chuyến viếng thăm của Tổng thống Moon đến thời điểm hiện tại đã chứng kiến hàng loạt sự kiện "đáng xấu hổ".

Tuy nhiên, Tổng thống Moon, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Lý Khắc Cường đều tuyên bố rằng họ đã chuẩn bị tái khởi động quan hệ 2 nước đang nguội lạnh kể từ khi Seoul đồng ý cho triển khai một hệ thống phòng thủ tên lửa Mỹ trên lãnh thổ mình để chống lại mối đe dọa từ Triều Tiên.

Trung Quốc gọi hệ thống này là mối đe dọa đến an ninh đất nước.

Cao Lực (Yonhap, BBC)