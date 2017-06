Trung Quốc va phải "sóng ngầm"

Úc dè chừng

Công ty truyền thông Fairfax Media và đài ABC của Úc hồi tuần trước công bố báo cáo điều tra về các nỗ lực của Trung Quốc nhằm tạo dựng ảnh hưởng đối với hệ thống chính trị, kinh tế và công luận ở Úc. Báo cáo cho thấy các điệp viên Trung Quốc đang theo dõi chặt chẽ sinh viên và học giả nước này ở Úc cũng như gia đình của họ.

Tài trợ từ các doanh nhân và doanh nghiệp thân Bắc Kinh dành cho các cuộc vận động chính trị của giới thượng nghị sĩ Úc cũng được nêu lên. Nhờ đó, công chúng biết rằng các công ty truyền thông nhà nước Trung Quốc hoặc các doanh nhân trung thành với Bắc Kinh đã tiếp quản các cơ quan truyền thông tiếng Hoa của Úc.

Như cảnh báo của ông trùm tình báo nội địa Úc Duncan Lewis, sự can thiệp của nước ngoài ở Úc đang diễn ra ở "quy mô chưa từng có". Ông Lewis lưu ý nếu điều đó tiếp tục bị buông lỏng, "chủ quyền quốc gia, sự toàn vẹn của hệ thống chính trị, năng lực an ninh quốc gia, nền kinh tế và các lợi ích khác của Úc sẽ bị tổn hại nghiêm trọng".

Phát biểu tại một sự kiện Úc - Trung tại tòa nhà quốc hội ngày 15-6, Đại sứ Trung Quốc tại Úc Cheng Jingye cáo buộc đài ABC đã lặp lại "các luận điệu vô căn cứ và bịa đặt" về ảnh hưởng của Bắc Kinh trong chính trường Úc. Ông Cheng cho rằng mục đích của họ là gây ra "cơn hoảng loạn mang tên Trung Quốc".

Trong khi đó, báo The Washington Post nhận định ảnh hưởng của Trung Quốc ở Úc đáng kể hơn nhiều so với ở Mỹ. Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất ở Úc trong khi số dân Úc gốc Hoa vượt hơn 900.000 người, trở thành nhóm dân Úc có gốc gác nước ngoài lớn thứ ba sau Anh và New Zealand. Tuy nhiên, theo tờ báo, thách thức của Úc hôm nay sẽ là thách thức của Mỹ ngày mai và cách Úc xử trí mối quan hệ với Trung Quốc có thể giúp Mỹ rút ra bài học.

Lục San