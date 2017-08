Ukraine tố Nga chuyển động cơ tên lửa cho Triều Tiên

16/08/2017 19:10

Tại cuộc họp báo ở thủ đô Kiev, ông Radchenko phủ nhận thông tin do tờ báo The New York Times đã đưa, trong đó nói rằng Triều Tiên có thể đã mua động cơ tên lửa (hầu hết đều do Ukraine sản xuất) trên thị trường chợ đen.

Thay vào đó, ông Radchenko cho rằng với mối quan hệ thân thiện giữa Nga và Triều Tiên, Moscow có khả năng đã tháo động cơ từ các tên lửa Tsyklon-2 và Tsyklon-3 để chuyển cho Bình Nhưỡng. "Triều Tiên chỉ mất vỏn vẹn 2 năm để tung ra tên lửa hoàn chỉnh. Khoảng thời gian đó rất ngắn để có thể đạt được những tiến bộ về công nghệ" – quyền Chủ tịch USSA lập luận.

Cũng theo ông Radchenko, Ukraine đã sản xuất động cơ tên lửa trước năm 2001. Tất cả đều được chế tạo dành cho các tên lửa Tsyklon-2 và Tsyklon-3 chuyển cho phía Nga.



Tính đến thời điểm hiện tại, ông Radchenko cho biết Moscow đã sử dụng 7-20 quả Tsyklon-2 và Tsyklon-3. Vì vậy, không loại trừ khả năng Nga tháo động cơ tên lửa để cung cấp cho Triều Tiên.

Chương trình tên lửa Triều Tiên đã có những tiến bộ thần tốc. Ảnh: REUTERS

Trước đó, hôm 14-8, The New York Times đưa tin sự thành công của chương trình tên lửa Triều Tiên đến từ việc Bình Nhưỡng mua động cơ tên lửa trên thị trường chợ đen, hầu hết đều do một nhà máy của Ukraine sản xuất.

Thư ký Hội đồng an ninh và quốc phòng Ukraine Oleksandr Turchynov lập tức bác bỏ, đồng thời nhấn mạnh các công ty quốc phòng nước này không cung cấp động cơ và công nghệ tên lửa cho Triều Tiên. Nhà máy Yuzhmash cũng khẳng định họ không dính dáng tới chương trình tên lửa của Bình Nhưỡng.

Ngoài ra, USSA cho biết Ukraine tuân thủ chặt chẽ luật pháp quốc tế về việc hạn chế sự gia tăng của công nghệ tên lửa quân sự nên không có chuyện cung cấp động cơ và công nghệ tên lửa cho Bình Nhưỡng.



Phạm Nghĩa (Theo Unian, Reuters)