Washington "phản bội" người Kurd ở Syria?

25/11/2017 22:18

Theo ông Cavusoglu, người có mặt tại văn phòng của Tổng thống Erdogan khi hai nhà lãnh đạo Mỹ - Thổ điện đàm, Tổng thống Donald Trump đã chỉ thị các tướng lĩnh và cố vấn an ninh quốc gia H.R. McMaster "không cung cấp thêm bất kỳ vũ khí nào cho người Kurd", cũng như "thừa nhận điều vô nghĩa này lẽ ra đã phải chấm dứt từ trước". Ông Cavusoglu cho biết Thổ Nhĩ Kỳ "rất vui vì thông báo của nhà lãnh đạo Mỹ". Tổng thống Erdogan cũng nói rằng Washington còn đồng ý hợp tác với Ankara chống lại các tổ chức khủng bố, bao gồm IS, PKK và mạng lưới của giáo sĩ Hồi giáo Fetullah Gulen hiện sống lưu vong ở Mỹ.



Trong tuyên bố đưa ra sau đó, Nhà Trắng phần nào xác nhận thông tin này khi nói chung chung rằng Mỹ "đang chờ điều chỉnh việc hỗ trợ quân sự cho các đối tác ở Syria", đồng thời mô tả động thái này "phù hợp với chính sách trước đây của chúng tôi". Tuy nhiên, tuyên bố không nêu rõ danh tính những đối tác được nhắc đến.

Lực lượng YPG tại ngôi làng Tel Khanzir ở Syria Ảnh: REUTERS

AP nhận định động thái trên của Mỹ chắc chắn sẽ làm hài lòng Thổ Nhĩ Kỳ nhưng cũng đe dọa khiến người Kurd thêm xa lánh Washington. Cả Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ lâu nay vốn bất đồng về phương thức đánh bại IS tốt nhất. Ankara xem YPG là khủng bố vì cho rằng họ có liên hệ với Đảng Công nhân người Kurd (PKK) đang phát động cuộc nổi dậy ở Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, Washington vẫn chọn bắt tay với YPG với một phần lý do đây là lực lượng chống IS hiệu quả nhất hiện có.

Đối với người Kurd, đó là đòn mới nhất giáng mạnh vào hy vọng được công nhận rộng rãi hơn tại khu vực. Chưa rõ Washington đã thông báo cho người Kurd về động thái trên trước khi nói với Ankara và liệu nó có ảnh hưởng nhiều tới những diễn biến trên mặt đất hay không giữa lúc cuộc chiến chống IS đang dần đi đến hồi kết. Giới chuyên gia nhận định người Kurd ở Syria sẽ cảm thấy bị "phản bội" và có thể xích lại gần Damascus nếu ông Donald Trump hiện thực hóa cam kết trên.

Nhà báo điều tra Rick Sterling nhận định với đài RT rằng nếu không có sự hỗ trợ từ Washington, người Kurd có thể tìm kiếm quan hệ gần gũi hơn với Damascus để giải quyết cuộc khủng hoảng Syria và trở thành một phần của tương lai Syria.





Phạm Nghĩa