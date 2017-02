178 hành khách vật vã cả đêm ở sân bay Cát Bi ngày Valentine

15/02/2017 13:24

Hành khách tại sân bay Cát Bi

Tối ngày Valentine14-2, 178 hành khách mua vé chuyến bay BL519 có mặt tại sân bay Cát Bi để chờ xuất phát. Tuy nhiên, thay vì được cất cánh lúc 21 giờ 15 phút như ghi trên vé thì hành khách nhận được thông báo chuyến bay BL 519 bị hoãn, sẽ cất cánh sau đó 3 tiếng (0 giờ 50 phút ngày hôm sau).

Sau thời gian chờ đợi, đến 20 giờ 45 phút ngày 14-2, hãng bất ngờ lại có thông báo mới phải đến 1 giờ 40 phút ngày 15-2 máy bay mới cất cánh. Sau đó, tiếp tục đến 1 giờ 50 phút ngày 15-2, khách hàng lại nhận được tin nhắn thay đổi chuyến bay BL519 sang chuyến bay mới BL8519 sẽ cất cánh lúc 11 giờ 35 phút ngày 15-2.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, vào sáng 15-2, gần 180 hành khách bị “delay” trong đó có nhiều người già, trẻ nhỏ, gương mặt hốc hác sau 1 đêm chờ đợi đang vạ vật tại sân bay.

Anh Trịnh Hoài Nam (hiện đang công tác tại viện Kiến trúc Quốc gia) bức xúc nói: “Hãng hàng không Jestar Pacific rất vô cảm, từ 8 giờ tối qua đến 8 giờ sáng nay không cung cấp cho chúng tôi một giọt nước mà tất cả hàng quán ở sân bay đóng cửa hết rồi. Mẹ già tôi gần 80 tuổi đang bị bệnh, con tôi 4 tuổi phải nhịn đói đến sáng”.

Hành khách bức xúc

“Khoảng 2 giờ sáng, nhân viên hãng đưa cho chúng tôi 400.000 đồng/người để tự ra ngoài tìm chỗ trọ, thời điểm này là ngày Velentine thì lấy đâu ra nhà trọ. Chúng tôi chỉ biết bơ vơ”- anh Nam nói.

Cũng theo anh Nam, hãng đưa ra thông tin rất mù mờ nguyên nhân chuyến bay bị đổi giờ liên tục vì lý do khai thác.

“Nếu trong trường hợp bất khả kháng, do máy bay bị trục trặc hoặc do đường băng, sự cố thời tiết thì chúng tôi sẵng sàng chấp nhận. Còn vì lý do khai thác của hãng mà đẩy hàng trăm con người, già trẻ chờ đợi giữa thời tiết giá lạnh là không thể chấp nhận được”- anh Nam nói.

Một hành khách khác, chị Nguyễn Thu Trang phàn nàn: “Nếu ngay từ đầu, hãng chốt được lịch thì cứ thông báo cụ thể để chúng tôi chủ động sắp sếp lịch còn làm việc khác, đằng này cả người già, trẻ nhỏ phải ra sân bay lạnh lẽo trong đêm, phải thấp thỏm chờ bay hàng chục tiếng đồng hồ”.

Người già, trẻ nhỏ vật vã tại sân bay Cát Bi cả đêm

Trưa 15-2, lý giải về việc chuyến bay liên tục bị hoãn trong nhiều giờ, đại diện hãng hàng không Jetstar Pacific cho biết chuyến bay BL519 tối 14-2 đã bắt buộc phải hủy vì lý do khai thác và mật độ sân bay. Ngay sau đó, hãng đã gửi lời xin lỗi đến toàn bộ hành khách tại sân bay, đồng thời triển khai bồi thường mỗi hành khách 400 ngàn đồng và bố trí chuyển bay bù vào hôm sau, cất cánh lúc 12 giờ ngày 15-2 để vận chuyển hành khách từ Cát Bi đi TP HCM.

Cụ thể, ngày 14-2, một máy bay thực hiện chuyến bay từ TP HCM đi Phú Quốc, dự kiến cất cánh lúc 18 giờ 45 phút do mật độ khai thác bị kẹt tại sân bay Tân Sơn Nhất dẫn đến bị chậm đến 19 giờ 40 phút mới có thể cất cánh, chiều ngược lại từ Phú Quốc về TP HCM cũng bị chậm từ 20 giờ 30 phút đến 21 giờ 30 phút. Theo kế hoạch, tàu bay này sẽ tiếp tục bay ra Hải Phòng để vận chuyến khách chuyến bay BL519, dự kiến khởi hành lúc 1 giờ 40 (trước đó chuyến bay đã lùi từ 0 giờ 50 phút đến 1 giờ 40 phút ). Tuy nhiên, việc kéo dài chuyến bay do kẹt sân bay dẫn đến tổ bay (phi công và tiếp viên) bị quá giờ bay theo quy định an toàn hàng không, làm cho chuyến bay BL519 không thể thực hiện được.

Trọng Đức