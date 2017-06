3 người ngủ say ở cửa hàng thiết bị điện cháy rạng sáng

13/06/2017 12:24

Cảnh sát PCCC đang dập lửa tại cửa hàng kinh doanh thiết bị điện cháy lúc rạng sáng ngày 13-6 ở Thanh Hóa

Vụ hỏa hoạn xảy ra vào 2 giờ 50 phút sáng ngày 13-6 ở cửa hàng chuyên kinh doanh thiết bị điện dân dụng tại số 36 đường Trường Thi, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Thông tin ban đầu cho biết thời gian trên, nhiều người dân phát hiện ngọn lửa phát ra tại căn nhà trên nên đã hô hoán gia đình và gọi tin báo cho Cảnh sát PCCC tỉnh Thanh Hóa.

Nhận được tin báo, Cảnh sát PCCC đã điều 3 xe chữa cháy cùng 18 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai chữa cháy. Do ngọn lửa phát ra từ phòng khách của căn nhà làm cửa hàng kinh doanh thiết bị điện và lan nhanh ra khu vực hàng hóa nên khoảng 30 phút sau đám cháy mới được khống chế.

Ông Phạm Văn Thuận, chủ căn nhà số 36, cho biết khi xảy ra cháy, 3 người trong gia đình đang ngủ trên tầng 2 và không hề biết. May mắn đã nghe tiếng đập cửa và hô hoán cháy từ bên ngoài của hàng xóm nên cả nhà đã nhanh chóng di chuyển ra lan can, thoát xuống đất an toàn.

Hiện nguyên nhân và thiệt hại của vụ cháy đang được thống kê, điều tra làm rõ.

Thanh Tuấn