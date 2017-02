Bạn gái chia tay, lính gác trại giam dùng súng tự sát?

07/02/2017 14:26

Ngày 7-2, theo xác nhận của lãnh đạo Trại giam Kinh 7 (Bộ Công an) thuộc khu vực ấp Kinh Tư, xã An Minh Bắc, huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang, nơi đây vừa xảy ra vụ một chiến sĩ công an dùng súng bắn vào đầu tự sát. Nạn nhân được xác định là hạ sĩ Huỳnh Phúc H. (23 tuổi), ngụ thị trấn Chợ Vàm, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang.

Theo đó, vào khoảng 5 giờ 10 phút cùng ngày, các cán bộ ở trại giam này phát hiện có nhiều tiếng súng được phát ra từ hướng Phân trại 2 nên lập tức đến nơi xem chuyện gì đã xảy ra. Khi mọi người đến thì phát hiện hạ sĩ H. gục chết trên vũng máu tại vọng gác phía bên ngoài phân trại. Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng thuộc Công an huyện U Minh Thượng đến hỗ trợ công tác khám nghiệm hiện trường để Trại giam Kinh 7 báo cáo vụ việc về cấp trên.

Trước đó, H. có tâm sự với anh em trong đơn vị rằng Tết năm nay thật buồn vì bị bạn gái ở quê nhà nói lời chia tay. Do đó, có thể đây là nguyên nhân dẫn đến việc hạ sĩ quan này dùng súng bắn vào đầu tự sát.

T.Nốt