Bỏng nặng, mù mắt... do đốt pháo "chơi Tết"

01/02/2017 15:06

Em Đặng Bá Châu (SN 1999), trú tại xã Nghi Thạch, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An là một ví dụ. Trong những ngày gần Tết, em Châu đã cạo thuốc diêm bỏ vào ống nhằm tạo ra tiếng nổ để chơi. Trong lúc đang làm thì thuốc diêm bốc cháy làm em bị bỏng nặng phần mặt và ngực. Được biết, do học theo bạn bè trong xóm nên Châu đã mua diêm về và cạo phần diêm sinh ở đầu que diêm để chơi, do bất cẩn và nhận thức chưa đầy đủ, nên hậu quả đau lòng đã xảy ra.

Em Đặng Bá Châu bị bỏng nặng do bất cẩn chơi pháo.

“Tôi nghe tin chạy về nhà, nhìn thấy cảnh con mình vậy thì ngất luôn, cũng không hiểu sao con mình lại thế. Đưa lên bệnh viện, người ta băng bó lại rồi tôi cũng không biết gì. Nhìn con băng kín cả người mà tôi quỵ hẳn” - chị Trần Thị Hải, mẹ của Châu bàng hoàng nhớ lại.

Đa phần những nạn nhân bị tai nạn pháo nổ vào dịp Tết đều là những thanh thiếu niên do hiếu kỳ hoặc do thiếu hiểu biết về pháp luật dẫn đến có những hành vi bồng bột. Em Nguyễn Quang Cương (SN 1990), trú tại xã Nghi Liên, TP Vinh, trong đêm 30 Tết, Cương cầm quả pháo dài 15 cm, đường kính 5 cm ra cổng nhà mình để đốt. Trong khi thực hiện việc đốt pháo, Cương đã bị pháo nổ ngay trên tay và bị thương bàn tay trái.

Công an lập biên bản việc em Nguyễn Quang Cương sử dụng pháo trái phép bị thương

Anh Trần Văn Quế, Phó trưởng Công an xã Nghi Liên, TP Vinh cho biết: Lực lượng công an xã cùng với chính quyền địa phương đã tích cực làm tốt công tác tuyên truyền vận động người dân không mua bán sử dụng pháo các loại. Người dân trên địa bàn đã tham gia ký cam kết.

Bên cạnh những người bị tai nạn về điều chế và đốt pháo nổ thì trường hợp của em Đặng Trọng Đại (SN 1992), trú tại xã Cẩm Sơn, huyện Anh Sơn bị tai nạn do pháo gây ra. Vào đêm giao thừa, Đại đi chơi về thì gặp nhóm bạn. Đại vừa dừng xe thì nghe một tiếng pháo nổ trước đầu xe. Chưa kịp phản ứng thì Đại đã phát hiện mắt mình bị thương. Bạn bè và gia đình đưa em đến bệnh viện. Tại đây, qua thăm khám sơ bộ, Đại bị tổn thương về mắt khá nghiêm trọng. Hiện nay em đang được y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nghệ An điều trị.

Em Đặng Trọng Đại tại bệnh viện Đa khoa Nghệ An

Bác sỹ Nguyễn Thị Vân Anh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nghệ An cho biết thêm: Năm nào bệnh viện cũng có trường hợp người bị tai nạn do pháo nhập viện cấp cứu và điều trị. Trường hợp bệnh nhân Đặng Trọng Đại thì do sức nóng của pháo nên mắt phải của bệnh nhân bị tổn thương khá nặng, việc điều trị phải mất nhiều thời gian, khả năng hồi phục rất chậm.

Theo thông tin chưa chính thức từ Sở Y tế Nghệ An, trong những ngày Tết, các bệnh viện trên địa bàn tỉnh đã tiếp nhận hơn 10 trường hợp bị thương do các tai nạn liên quan đến việc sử dụng pháo. Lực lượng Công an các đơn vị, địa phương đã tiến hành xác minh các trường hợp này, trong đó có 2 trường hợp bị thương do nổ bong bóng chứa khí Hydro.

Theo Mạnh Cường - Anh Tuấn (Nghệ An Online)