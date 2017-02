Cán bộ quản lý rừng dựng chuyện bị cướp gỗ

10/02/2017 23:12

Số gỗ tang vật còn lại tại hiện trường

Sáng 10-2, UBND huyện Chư Pah, tỉnh Gia Lai đã họp với Ban Quản lý rừng phòng hộ (BQLRPH) Đông Bắc Chư Pah, Công an huyện, Hạt Kiểm lâm huyện và VKSND huyện Chư Pah để làm rõ động cơ, trách nhiệm của một số cán bộ kiểm lâm thuộc BQLRPH Đông Bắc Chư Pah trong việc báo cáo bị lâm tặc dùng hung khí cướp gỗ tang vật sai sự thật.

Dựng chuyện để né trách nhiệm

Theo báo cáo số 09/BQL-BC ký ngày 2-2 của BQLRPH Đông Bắc Chư Pah, vào ngày 20-1, lực lượng tuần tra bắt quả tang 2 thanh niên điều khiển một cặp bò kéo gỗ từ trên núi xuống suối Đắk Pơ Kai. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện có 2 bãi tập kết gỗ khai thác trái phép, tổng cộng 73 lóng gỗ tròn (gần 30 m3). Cả 2 bãi gỗ đều thuộc Tiểu khu 174, do BQLRPH Đông Bắc Chư Pah quản lý.

Tuy nhiên, do địa hình xa, phức tạp, không thể đưa số gỗ về được nên lực lượng tuần tra lập biên bản hiện trường, đo đếm khối lượng. Ngày 21-1, Công an huyện Chư Pah, VKSND huyện Chư Pah, Hạt Kiểm lâm huyện Chư Pah tiến hành kiểm tra hiện trường, đo đếm gỗ, đồng thời giao BQLRPH Đông Bắc Chư Pah bảo vệ.

Một ngày sau, có 2 đối tượng vào hiện trường, dùng lửa, xăng đốt số gỗ trên nhưng cán bộ BQLRPH Đông Bắc Chư Pah kịp thời ngăn chặn. Đến rạng sáng 1-2, 20 đối tượng đưa 8 xe máy cày vào hiện trường chở 45 lóng gỗ tang vật. Các cán bộ kiểm lâm tổ chức ngăn chặn thì bị những người này chống trả, tiếp tục chở số gỗ trên về phía tỉnh Kon Tum.

Đánh giá đây là vụ việc nghiêm trọng, Công an tỉnh Gia Lai vào cuộc điều tra, xác minh. Tuy nhiên, qua điều tra, Công an tỉnh Gia Lai xác định không có chuyện lâm tặc tấn công kiểm lâm để cướp lại gỗ tang vật. Cụ thể, tại văn bản gửi Tỉnh ủy, UBND tỉnh Gia Lai ngày 9-2, đại tá Phan Lang, Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai, phủ nhận không có đối tượng nào dùng súng đe dọa, hành hung cán bộ BQLRPH Đông Bắc Chư Pah.

Nguyên nhân là do sợ bị kiểm điểm, xử lý trách nhiệm về việc để mất gỗ vật chứng phục vụ công tác điều tra nên ông Lê Đức Nhàn (tổ trưởng tổ bảo vệ thuộc BQLRPH Đông Bắc Chư Pah) thống nhất với các thành viên của tổ, dựng chuyện bị cướp gỗ.

Xử lý ra sao?

Liên quan đến vụ dựng chuyện động trời trên, ông Nguyễn Ngọc Quang, Phó Chủ tịch UBND huyện Chư Pah, cho biết đã nhận được báo cáo từ phía công an. Ông Quang cho rằng việc dựng chuyện như vậy là không đúng, lừa dối. “Chúng tôi đã chỉ đạo cơ quan chức năng điều tra xem lý do để mất gỗ, ai là chủ mưu dựng lên sự việc để xử lý nghiêm trước pháp luật” - ông Quang nhấn mạnh.

Trong khi đó, ông Kpah Thuyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT) tỉnh Gia Lai làm rõ toàn bộ nội dung sự việc. Ông Nguyễn Nhĩ, Phó Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Gia Lai, cho hay sở sẽ khẩn trương phối hợp với các cơ quan chức năng để làm rõ trách nhiệm các cá nhân, tổ chức liên quan theo chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh. Theo ông Nhĩ, cán bộ, công chức, viên chức phải khai báo trung thực. Còn nếu khai báo gian dối như vậy là không thể chấp nhận được, tùy theo mức độ sẽ có biện pháp xử lý nghiêm minh.

Trong ngày 10-2, phóng viên đã nhiều lần đến trụ sở BQLRPH Đông Bắc Chư Pah để xác minh thêm vụ việc nhưng chỉ có một nhân viên, các lãnh đạo đều đi vắng. Nhiều lần liên hệ qua điện thoại nhưng ông Nguyễn Quốc Thuận, Trưởng BQLRPH Đông Bắc Chư Pah, không bắt máy.

Giả chữ ký của giám đốc sở để vận chuyển gỗ lậu Ông Lê Trọng Yên, Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Đắk Nông, cho biết sở này vừa có báo cáo gửi UBND tỉnh Đắk Nông, đề nghị chỉ đạo cơ quan chức năng vào cuộc điều tra, làm rõ vụ làm giả giấy xác nhận của giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Đắk Nông để khai thác, vận chuyển gỗ lậu. Trước đó, ngày 7-2, Sở NN-PTNT tỉnh Đắk Nông, nhận được một bản sao “giấy xác nhận” qua thư điện tử. Nội dung ghi rõ: Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Đắk Nông xác nhận Công ty TNHH SX-TM-XNK gỗ Hữu Phát (TP HCM) có 2 dự án khai thác gỗ trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, gồm: Dự án ký hiệu 808-809 thuộc địa bàn xã Đắk Win, huyện Cư Jút, tổng diện tích 6 ha, trữ lượng gỗ căm xe chiếm 99%; dự án rừng dân sinh thuộc xã Đắk Gằn, huyện Đắk Mil với diện tích 2 ha, trữ lượng gỗ căm xe chiếm 90%. Sở NN-PTNT tỉnh Đắk Nông cam kết tạo điều kiện thuận lợi cho Công ty Hữu Phát hoàn thiện khối lượng công việc, bao gồm khai thác và vận chuyển trữ lượng lâm sản mà đơn vị này khai thác trên địa bàn tỉnh Đắk Nông sau khi quyết định mở cửa rừng ngày 5-3-2017. Theo ông Yên, sau khi Thủ tướng có ý kiến và ban hành Quyết định số 49/2016/QĐ-TTg ngày 1-11-2016, đến nay Sở NN-PTNT tỉnh Đắk Nông không cấp giấy phép hay giấy xác nhận khai thác gỗ trên địa bàn tỉnh cho bất cứ đơn vị nào. Chữ ký, con dấu trong “giấy xác nhận” trên là giả, được các đối tượng sử dụng nhằm lừa đảo, làm ăn phi pháp. C.Nguyên

Bài và ảnh: Hoàng Thanh