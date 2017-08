Cảnh sát đột kích trường gà "khủng", bắt hơn 40 đối tượng

18/08/2017 19:16

Sau một thời gian dài theo dõi và nắm bắt tình hình, vào khoảng 11 giờ 30 phút ngày 18-8, Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Hà Tĩnh kết hợp cùng Công an thị xã Hồng Lĩnh đã bất ngờ ập vào trường đá gà khủng được mở tại số nhà 16, ngõ 5, đường Suối Tiên, thuộc tổ dân phố 10, phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh, do vợ chồng bà Trần Thị Cẩm Tú mở.



Trường đá gà được vợ chồng bà Tú xây dựng để các con bạc cá cược

Tại hiện trường, lực lượng chức năng bắt giữ hơn 40 đối tượng đang say sưa ăn thua, tang vật thu giữ được gồm rất nhiều tiền mặt, điện thoại di động, gà đá, ô tô và xe máy….

Trong quá trình vây ráp và bắt giữ, đã có một số đối tượng nhanh chân chạy thoát, một đối tượng liều mình nhảy qua mái nhà bên cạnh bị rơi xuống dẫn tới chấn thương (do vị trí trường gà nằm trên đồi, nhà bên cạnh thấp hơn).

Các đối tượng bị lực lượng chức năng dẫn giải về Công an thị xã Hồng Lĩnh

Băng qua một ngọn đồi, tiến vào phía sau trường đá gà, theo ghi nhận ở phía trong, chủ nhân của ngôi nhà đã xây dựng hẳn 2 trường đá gà để các chú gà lao vào "cuộc chiến".

Một người dân sống gần ngôi nhà trên cho hay trường đá gà này đã được mở cách đây khá lâu rồi, mỗi lần các đối tượng tới đây để tham gia cá độ thường đi rất đông, xe ô tô dừng đậu kín cả một quãng đường dài.

Các chú gà đá, tang vật của vụ án được lực lượng chức năng thu giữ

Sau quá trình xét hỏi tại hiện trường, đến khoảng 16 giờ 30 phút cùng ngày, lực lượng chức năng đã áp tải các đối tượng về trụ sở Công an thị xã Hồng Lĩnh để tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Tin-ảnh: Bảo Anh