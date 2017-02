Cắt đứt “của quý” của chồng ném xuống kênh

18/02/2017 19:00

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Long An, nơi nạn nhân T.T.K. đang cấp cứu

Ngày 18-2, Khoa Cấp cứu bệnh viện Đa khoa tỉnh Long An cho biết đang tiếp nhận điều trị bệnh nhân T.T.K. (SN 1978, ngụ ấp Hai Vụ, xã Kiến Bình, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An) bị vợ dùng dao lam cắt “của quý” ném xuống sông. Dù bệnh nhân đã hồi phục nhưng không còn “tài sản” để nối lại được .

Trước đó, khoảng 21 giờ 17-2, anh K. đi nhậu ở nhà người bạn cùng ấp đến lúc ngà ngà say mới trở về, sau đó lên giường trùm mền đi ngủ. Chị M.C. (SN 1980, vợ anh K.) nhiều lần lắc kêu chồng kéo mền ra “cho mát” nhưng không được trả lời.

Bực tức do thời gian gần đây thấy chồng có biểu hiện lạ nên chị C. sinh nghi rồi ghen vô cớ nhưng dám nói ra, sợ chồng đánh.

Gần 2 giờ sáng ngày 18-2, chị C. ngồi dậy kéo quần đùi của chồng xuống, sau đó lấy dao lam cắt đứt 2/3 dương vật của anh này, chạy ra sân ném thẳng xuống dòng kênh cạnh nhà.

Gây án với chồng xong, chị M.C sang nhà mẹ chồng cạch đó 100 m kêu cửa và báo toàn bộ việc mình ra tay hạ thủ “của quý” của ông chồng.

Lúc người nhà sang đến nơi thì tá hỏa khi phát hiện anh K. dã bất tỉnh do máu chảy quá nhiều. Người dân xung quanh nhanh chóng đưa anh K. đi bệnh viện huyện Tân Thạnh cấp cứu. Do không đủ điều kiện hồi phục, anh K. được chuyển lên bệnh viện Đa khoa Long An “Bệnh nhân nhập viện mất nhiều máu, tụt huyết áp và vùng đó bị cắt gần sát da”- một bác sĩ nói.

Nhận tin báo, trưa cùng ngày, Công an huyện Tân Thạnh đã yêu cầu chị C. lên lấy lời khai. Chị C. tường trình là do quá ghen và nghi ngờ chồng có “văn phòng hai” ở đâu đó nên cho rằng cắt “của quý” ném đi là xong chuyện.

Tin-ảnh: H.Minh