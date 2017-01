Chất vợ chồng đổ xuống bãi ngao có độc tính vượt 1.500 lần

09/01/2017 09:10

Ngày 9-1, thông tin từ Sở Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) tỉnh Thanh Hóa cho biết đã có kết quả bước đầu phân tích mẫu nước biển và mẫu chất thải chế biến hải sản mà cặp vợ chồng Hoàng Văn Thành đổ trộm ra vùng triều nuôi ngao của người dân xã Hải Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa.

Ngao chết hàng loạt ở Hậu Lộc hơn 1 tháng qua khiến nhiều người nuôi ngao lâm vào cảnh trắng tay

Theo đó, kết quả phân tích mẫu lấy từ các thùng chất thải của Trung tâm Quan trắc và Bảo vệ môi trường (Sở TN-MT) cho thấy tất cả các chỉ tiêu về chất thải thải ra môi trường đều vượt so với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chế biển thủy sản và quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp.

Trong đó, có một số chỉ tiêu vượt cao như hàm lượng oxy cần thiết để oxy hóa hết các chất hữu cơ và sinh hóa do vi khuẩn gây ra (BOD5), mẫu lấy từ các thùng chất thải cao hơn từ 1.520 đến 1.980 lần; hàm lượng oxy cần thiết để oxy hoá các hợp chất hoá học trong nước bao gồm cả vô cơ và hữu cơ (COD) từ 633,5 đến 816,2 lần; chất axit NH4+ từ 102,7 đến 128,52 lần; hàm lượng chất Cadimi là một kim loại chuyển tiếp tương đối hiếm, mềm, màu trắng ánh xanh và có độc tính, mẫu cao nhất vượt 1.500 lần…

Kết luận trên cũng cho biết, đây mới chỉ là kết quả phân tích các mẫu chất thải của cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa, vì vậy cần chờ thêm kết quả các mẫu xét nghiệm, phân tích của cơ quan chức năng Trung ương và kết quả điều tra từ Công an huyện Hậu Lộc, Phòng Cảnh sát môi trường - Công an tỉnh Thanh Hóa, từ đó mới có cơ sở để xác định nguyên nhân ngao chết tại bãi ngao có phải do chất thải và nước thải mà cặp vợ chồng Hoàng Văn Thành đổ xuống bãi nuôi ngao hay không.

Về tình hình ngao chết, tính đến ngày 6-1, tại xã Hải Lộc có khoảng 201/230 ha ngao nuôi bị chết (tỷ lệ khoảng 70%), xã Đa Lộc có 200/350 ha ngao chết (trong đó 120 ha chết từ 30 đến 70%)…

3 thùng chất thải mà người dân bắt được của 1 cặp vợ chồng chưa kịp đổ xuống biển đang được niêm phong tại UBND xã Hải Lộc

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã thông tin vào khoảng 4 giờ 30 phút ngày 31-12-2016, người nuôi ngao xã Hải Lộc đã mật phục bắt được một chiếc tàu chạy từ xã Ngư Lộc ra vùng bãi triều giáp ranh xã Minh Lộc và Hải Lộc đổ nhiều thùng gì đó xuống biển nơi có bãi ngao. Ngư dân và công an đã đưa 2 người này về trụ sở xã để làm rõ. Hai người này là Hoàng Văn Thành (SN 1973) và vợ Hoàng Thị Huệ (SN 1980), ngụ xã Ngư Lộc, huyện Hậu Lộc.

Vợ chồng ông Thành khai làm thuê cho cơ sở chế biến hải sản Hoàng Thắng ở xã Ngư Lộc và được chủ cơ sở thuê chở chất thải trong bờ ra biển đổ với giá 200.000 đồng/chuyến. Họ đã đổ thuê cho cơ sở trên từ đầu năm 2016 đến nay, mỗi tháng từ 7-10 chuyến, mỗi chuyến đổ ra biển từ 10-15 thùng chất thải.

Tại thời điểm kiểm tra trên tàu, lúc đó có 14 thùng nhựa (mỗi thùng khoảng 50-60 lít), 11 thùng đã được đổ xuống biển, 3 thùng chưa kịp đổ thì người dân phát hiện. Những thùng còn lại bên trong có nước màu đỏ gạch đặc quánh lẫn da mực, ruột mực và nhiều chất khác chưa xác định được.

