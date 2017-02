Cháy nhà, 4 người trong gia đình tử vong

26/02/2017 04:49

Đến 4 giờ ngày 26-2, Công an tỉnh Bình Dương vẫn phong tỏa một con hẻm trên đường 30/4, phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một dẫn vào căn nhà nơi xảy ra vụ hỏa hoạn khiến 4 người tử vong.

Trao đổi với phóng viên báo Người Lao Động tại hiện trường, ông Nguyễn Văn Đông, Chủ tịch UBND TP Thủ Dầu Một, nói: “Tôi tới nơi và nắm được phía trong nhà có 4 người thiệt mạng trong vụ cháy. Lửa đã được dập tắt rất nhanh. Còn nguyên nhân cụ thể ra sao thì công an đang khám nghiệm làm rõ”.

Lực lượng chức năng đứng trước căn nhà nơi xảy ra vụ cháy lúc rạng sáng

Con hẻm bị phong tỏa từ xa

Thông tin ban đầu cho biết rạng sáng cùng ngày, lửa bốc cháy tại căn nhà trên. Sau khi dập lửa, công an phát hiện 4 thi thể gồm vợ chồng và 2 người con. Ghi nhận tại hiện trường phía trong căn nhà, rất nhiều vật dụng bị thiêu rụi. Thi thể đầu tiên là cháu bé 9 tuổi được phát hiện gần cửa chính. Tiếp đó là thi thể người vợ và đứa con nhỏ. Thi thể người chồng được phát hiện gần cầu thang dẫn lên gác.

Hàng xóm khu vực bàng hoàng trước vụ việc. Một người nói: “Gia đình đó về đây thuê căn nhà này sống chưa lâu".

Theo công an, người chồng tên Hồ Hồng Diệp (SN 1978, quê Vĩnh Long), vợ là Đoàn Thị Phi Yến (SN 1984, quê Bến Tre), 2 con là Hồ Gia Bảo (SN 2008) và Hồ Bảo Châu (SN 2014). Một công an cho biết: “Chưa loại trừ bất kỳ nguyên nhân nào dẫn đến vụ hỏa hoạn nhưng phán đoán của tôi có thể là do chập điện”.

Tin- ảnh: Như Phú