Chung sức cải thiện đời sống nhân dân

17/05/2017 22:46

Ngày 17-5 tại Hà Nội, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã tổ chức hội nghị gặp mặt cán bộ cấp cao nghỉ công tác, nghỉ hưu để thông báo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, đối ngoại, công tác xây dựng Đảng, đấu tranh phòng chống tham nhũng thời gian qua. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì hội nghị.



Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các cán bộ cấp cao đã nghỉ công tác, nghỉ hưu tại hội nghị ngày 17-5Ảnh: TTXVN

Báo cáo tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Nên - Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng - nêu những thành quả nổi bật trong thời gian qua. Theo đó, kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, các ngành kinh tế tăng trưởng khá. Tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đăng ký mới khoảng 11 tỉ USD. Môi trường kinh doanh tiếp tục được cải thiện; các lĩnh vực an sinh xã hội, giáo dục - đào tạo, y tế, khoa học - công nghệ, lao động, việc làm có bước tiến bộ, đời sống nhân dân được cải thiện. Quốc phòng - an ninh được tăng cường, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế đạt nhiều kết quả tích cực...

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục đạt nhiều kết quả quan trọng. Kịp thời uốn nắn, ngăn chặn, xử lý đối với cán bộ, đảng viên, tổ chức Đảng có dấu hiệu vi phạm, nhất là những vụ việc gây bức xúc trong dư luận xã hội và trong nhân dân, với tinh thần kiên quyết, thận trọng, công tâm, khách quan, không có vùng cấm, được cán bộ, đảng viên, nhân dân hoan nghênh, đồng tình ủng hộ.

Nhiều đại biểu đã hoan nghênh kết quả Hội nghị Trung ương 5 vừa qua với việc ban hành 3 nghị quyết chuyên đề về kinh tế; kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và xem xét thi hành kỷ luật đối với cán bộ, đảng viên sai phạm. Một số đại biểu góp ý về công tác quy hoạch, luân chuyển, bố trí, sử dụng cán bộ; mong muốn tiếp tục tăng cường công tác phòng chống tham nhũng, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh…

Theo TTXVN, phát biểu tại hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ rõ: Năm 2016 và những tháng đầu năm 2017, tình hình thế giới diễn biến phức tạp, khó đoán định; trong nước diễn ra nhiều sự kiện ngoài mong muốn. Trong bối cảnh đó, Ban Chấp hành trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, cả hệ thống chính trị vào cuộc, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đã đồng lòng nhất trí, vượt qua khó khăn thách thức, đạt nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực.

Tổng Bí thư trân trọng cảm ơn ý kiến đóng góp quý báu, tâm huyết và trách nhiệm của các cán bộ tham dự hội nghị, đồng thời trao đổi, làm rõ thêm một số vấn đề. Tổng Bí thư mong muốn các vị nguyên là cán bộ cấp cao của Đảng, nhà nước, bằng nhiều hình thức, nhiều kênh khác nhau, với tâm huyết, trách nhiệm và kinh nghiệm dày dạn trong công tác, sẽ tiếp tục đóng góp vào sự nghiệp chung của Đảng, của dân tộc.

Hiếu Nghi