Cô gái lái xe tuần tra của CSGT là thợ sửa xe

09/01/2017 19:01

Hình ảnh cô gái lái xe tuần tra của CSGT gây "bão" mạng

Ngày 9-1, liên quan đến hình ảnh một phụ nữ mặc đồ dân sự điều khiển xe mô tô màu trắng gắn logo của lực lượng CSGT được đăng tải trên mạng xã hội, Công an TP Hải Phòng cho biết qua rà soát, xác minh cho thấy xe mô tô chuyên dùng mang BKS 16A1-0215 hiện do Phòng CSGT đường bộ - đường sắt thuộc Công an TP Hải Phòng quản lý trùng khớp với hình ảnh mạng xã hội Facebook đăng tải.

Thông tin từ Phòng CSGT cho hay để chuẩn bị tốt phương tiện phục vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, xe mô tô chuyên dùng BKS 16A1 - 0215 được sửa chữa, bảo dưỡng tại cơ sở chữa xe máy Giang Nam thuộc Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Quốc Huy ở 436 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Ngô Quyền, Hải Phòng. Trong quá trình sửa chữa, chị Nguyễn Thị Ngàn là nhân viên của cơ sở, điều khiển phương tiện trên để kiểm tra trước khi bàn giao cho cán bộ Phòng CSGT, Công an TP Hải Phòng.

Trước đó, ngày 8-1, trên mạng xã hội facebook xuất hiện hình ảnh một cô gái đi dép lê, mặc áo vàng, đầu đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang điều khiển xe mô tô chuyên dùng của lực lượng CSGT. Hình ảnh được đăng tải trên mạng xã hội cho thấy người phụ nữ này điều khiển xe mô tô mang BKS 16A1-0215 lưu thông trên tuyến đường thuộc quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng.

Hình ảnh người phụ nữ điều khiển xe mô tô chuyên dụng của lực lượng CSGT trên mạng xã hội

Ngay sau khi hình ảnh này được tung lên mạng xã hội đã gây xôn xao dư luận. Nhiều người cho rằng trường hợp trong hình, đây là xe công vụ riêng của lực lượng CSGT nên việc một cô gái trong trang phục dân sự điều khiến xe tuần tra của CSGT là hình ảnh gây phản cảm, có thể xem xét xử lý.

Thậm chí có nhiều ý kiến cho rằng cần truy tìm và phạt nguội cô gái áo vàng cùng lực lượng CSGT đã được giao sử dụng chiếc xe mô tô mang BKS 16A1-0215.

Mặc dù đã làm rõ được người phụ nữ mặc đồ dân sự điều khiển xe mô tô 16A1-0215, tuy nhiên Công an TP Hải Phòng chưa thông tin liệu có xử phạt "nguội" hay không.

Tr.Đức