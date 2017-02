Có tiền, được vào casino?

11/02/2017 22:32

Nghị định số 03/2017/NĐ-CP của Chính phủ về kinh doanh casino có hiệu lực từ ngày 15-3, thí điểm cho công dân Việt Nam được phép vào chơi casino. Tuy nhiên, điều kiện để công dân Việt Nam được phép bước vào casino khó khả thi trong thực tế. Trong khi đó, nghị định ràng buộc các đơn vị kinh doanh casino phải kiểm tra gắt gao công dân Việt Nam khi vào chơi.

Cụ thể, nghị định quy định điều kiện người vào casino phải “không thuộc đối tượng bị người thân có đầy đủ năng lực hành vi dân sự trong gia đình là cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, vợ, chồng, con ruột hoặc bản thân có đơn đề nghị doanh nghiệp kinh doanh casino không cho phép chơi tại điểm kinh doanh casino”. Cách quy định này buộc người chơi phải chứng minh bằng sự xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhưng lại nêu có đơn đề nghị doanh nghiệp trong khi doanh nghiệp hoạt động kinh doanh và luật không cho phép doanh nghiệp xác nhận về các quyền của công dân. Ngược lại, người thân của người chơi rất khó đến các doanh nghiệp kinh doanh casino để gửi đơn đề nghị không cho người chơi vào casino vì có thể họ ở xa không có điều kiện; hơn nữa, khi gửi đơn ở điểm chơi này thì người chơi lại đến điểm khác thì sao.

Khách sạn Mường Thanh Center - một đơn vị được cấp phép kinh doanh dịch vụ trò chơi có thưởng tại tỉnh Khánh Hòa Ảnh: KỲ NAM

Thiết nghĩ, để quy định nói trên có tính khả thi cao, cần thông tư hướng dẫn theo hướng người thân ngăn chặn bằng đơn gửi cơ quan công an nơi người muốn chơi casino đăng ký hộ khẩu thường trú và người chơi phải có xác nhận của công an nơi này để xuất trình khi tới casino.

Ở một khía cạnh khác, những trường hợp nghiêm cấm vào casino có quy định cấm người đang bị điều tra, truy tố, xét xử; người có tiền án về tội xâm phạm an ninh quốc gia hoặc tiền án một số tội nhưng chưa xóa án tích (khoản 4, điều 12). Như vậy, khi đến casino, người chơi phải xuất trình giấy xác nhận của cơ quan công an cấp huyện là mình đang không bị điều tra, truy tố, xét xử hình sự. Người chơi cũng phải có quyết định của tòa án về việc xóa án tích trong trường hợp từng có tiền án. Đối với tiền án về tội xâm phạm an ninh quốc gia thì khá nhiêu khê vì còn đến sở tư pháp xác nhận do hiện nay, việc xác nhận liên quan đến tiền án là theo thủ tục xác lập lý lịch tư pháp.

Ngoài ra, chưa kể việc chứng minh thu nhập thường xuyên từ 10 triệu đồng/tháng trở lên rất dễ bị tình trạng tiêu cực kiểu “xác nhận khống” từ phía các doanh nghiệp. Hơn nữa, hiện ở nước ta có không ít người giàu nhưng họ chẳng làm việc ở đâu và cũng chẳng nộp thuế. Những người này chứng minh thu nhập bằng cách nào khi muốn vào casino?

Phải tin khách hàng Đại diện khách sạn Mường Thanh Center - một đơn vị được cấp phép kinh doanh dịch vụ trò chơi có thưởng tại TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa - cho biết rất hoan nghênh nghị định này vì tạo cơ hội cho người Việt Nam vào chơi ở các casino trong nước. Thực tế, người Việt giàu có thường qua các nước khác tham gia casino, tiền “chảy” ra nước ngoài hàng tỉ USD/năm. Nghị định này giúp hạn chế việc lãng phí tiền bạc, tăng thu ngân sách qua thuế từ dịch vụ casino. Nghị định quy định khá chặt về điều kiện người Việt Nam được tham gia chơi, đồng thời có nhiều rào cản để phân loại, xác định rõ đối tượng người Việt Nam vào chơi. Chẳng hạn, muốn vào chơi phải mua vé 1 triệu đồng/24 giờ hoặc 25 triệu đồng/tháng thì chỉ những người giàu mới dám vào. Tuy nhiên, thực hiện được các điều kiện là không dễ. Việc kinh doanh đang thí điểm trong 3 năm nên không phải cứ được cấp phép kinh doanh trò chơi có thưởng thì được đón khách người Việt Nam. Quy mô thế nào mới được phép thí điểm và không phải ai cũng biết các quy định và điều kiện bắt buộc. Khách vãng lai muốn vào thì phải chứng minh thu nhập trên 10 triệu đồng/tháng và có đầy đủ hành vi dân sự, không dính líu đến pháp luật. Để giải quyết những cái này cần thông tin rộng rãi để khách hàng hiểu phải chuẩn bị hồ sơ gồm các giấy tờ cần thiết để chứng minh đủ điều kiện. Nếu thật sự biết chơi, xác định đến nghỉ dưỡng kèm giải trí casino thì việc họ đem theo đầy đủ hồ sơ sẽ không phải là điều quá khó. “Khó nhất vẫn là khách vãng lai. Muốn vào chơi nhưng chưa đủ giấy tờ thì có thể xuất trình chứng minh nhân dân, chúng tôi sẽ cho làm bản cam đoan rằng đã đủ điều kiện, có gì thì khách chịu một phần trách nhiệm. Phải tin vào khách hàng! Nhưng từ lần thứ 2, nếu khách hàng không cung cấp đầy đủ giấy tờ để vào chơi thì chúng tôi kiên quyết không cho vào” - vị đại diện này nói. K.Nam ghi

Thượng tá NGUYỄN HỒNG KỲ, Trưởng Công an TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa: Tạo điều kiện nhưng quản chặt TP Nha Trang có 3 điểm kinh doanh dịch vụ giải trí có thưởng phục vụ khách nước ngoài. Nhà nước đã cho phép thì lực lượng công an tạo điều kiện để doanh nghiệp hoạt động nhưng phải bảo đảm thực hiện đúng quy định khi cho người Việt Nam vào chơi. Lực lượng công an sẽ tham gia giám sát, kiểm tra nếu phát hiện sai phạm. Doanh nghiệp phải hợp tác với công an để giám sát, truy xuất thông tin khách hàng nhằm bảo đảm đúng đối tượng. Chúng tôi sẽ nghiên cứu phương án phù hợp để bảo đảm an ninh trật tự, bảo đảm việc kinh doanh dịch vụ có điều kiện được thực hiện đúng pháp luật. Doanh nghiệp không thực hiện đúng thì có thể bị xử lý bằng nhiều hình thức. TS-LS NGUYỄN TRỌNG HẢI, Văn phòng Luật sư Trọng Hải & Cộng sự - Đoàn Luật sư tỉnh Nghệ An: Bước tiến nhưng xa rời thực tế Đây là bước tiến rõ rệt trong quan niệm về trò chơi có thưởng. Đặc biệt, đây là hành lang pháp lý đầu tiên cho phép thí điểm người Việt Nam từ 21 tuổi trở lên vào chơi casino và cá cược thể thao. Để tránh hệ lụy có thể xảy ra, nghị định quy định cụ thể chi tiết điều kiện và tiêu chuẩn để các đối tượng được vào chơi casino. Tuy nhiên, người chơi phải chứng minh có thu nhập thường xuyên từ 10 triệu đồng/tháng trở lên hoặc thuộc diện chịu thuế từ bậc 3 trở lên theo quy định tại Luật Thuế thu nhập cá nhân thì có vẻ hợp lý nhưng chưa thực tế. Quy định này nhằm hạn chế người không có năng lực tài chính, thu nhập thấp dính đến sòng bạc, trông chờ vận may rủi, ảnh hưởng đến trật tự xã hội. Tuy nhiên, không thực tế ở chỗ khi người chơi đăng ký thẻ thành viên, ai sẽ xác minh người đó khai báo thu nhập chính xác? Hơn nữa, người chơi lấy xác nhận của cơ quan, đơn vị về thu nhập trên 10 triệu đồng/tháng cũng không phải là chuyện khó. Thu nhập 10 triệu đồng/tháng, trừ chi phí sinh hoạt thì chẳng mấy người đủ tiền chơi casino. Quy định mức tiền trên với những người làm công ăn lương thì dễ nhưng với người buôn bán, kinh doanh tự do thì xác minh như thế nào? Họ cần phải cung cấp giấy tờ gì để chứng minh có năng lực tài chính? Theo Bộ Tài chính, hiện có khoảng 70% người đóng thuế thu nhập cá nhân ở bậc 1. Nghị định đưa ra tiêu chí có thu nhập bậc 3 trở lên mới được vào chơi. Chịu thuế bậc 3 tức thu nhập từ trên 10-18 triệu đồng/tháng sau khi trừ tất cả chi phí, giảm trừ người phụ thuộc. Quy định này nhằm loại trừ những rủi ro, hạn chế những người thu nhập thấp thử vận may rủi nhưng lại xa rời thực tế và khó kiểm soát về năng lực tài chính của đối tượng khi vào chơi. Ông TRẦN QUANG HÀO, Giám đốc Công ty CP Du lịch Huetourist, tỉnh Thừa Thiên - Huế: Có lợi cho ngành du lịch Giới làm du lịch như chúng tôi rất vui khi Chính phủ cho phép thí điểm cho người Việt Nam vào chơi casino. Điều đáng nói là trong nghị định nói rõ đó là casino chứ không phải là trò chơi có thưởng để có quy định rạch ròi cho người chơi. Điều này rất có lợi cho ngành du lịch bởi đối với du khách thì chuyến đi của họ nhằm mục đích tiêu tiền. Thế nhưng, TP Huế thường bị du khách than phiền chẳng biết tiêu tiền vào việc gì do sản phẩm du lịch quá nghèo nàn, họ chỉ tham quan di tích và mua sắm vài ba món quà, trong khi về đêm thì Huế hầu như không có gì cho khách xài tiền. Trước đây, Huế cũng có một vài nơi thí điểm casino cho du khách nước ngoài nhưng không hiệu quả nên giờ đây cho phép người Việt Nam vào chơi thì rất tốt. Riêng về những quy định kiểm soát độ tuổi, thu nhập của người chơi trước khi vào casino, với tôi không quan trọng bởi điều tất yếu sẽ có những quy định hướng dẫn cụ thể. Tùy thuộc vào từng địa phương sẽ có những giải pháp khác nhau để thực hiện đúng quy định. Đ.Ngọc - K.Nam - B.Vân - Q.Nhật ghi

Luật sư Trần Đình Dũng (TP HCM)