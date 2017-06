Công an nói gì vụ côn đồ liên tục phá quán Mục Đồng?

15/06/2017 10:25

Liên quan đến thông tin quán cà phê Mục Đồng (chung cư Miếu Nổi, phường 3, quận Bình Thạnh, TP HCM) liên tục bị giang hồ đe dọa, đập phá và chủ quán nhiều lần cầu cứu cơ quan chức năng, công an quận Bình Thạnh đã có những phản hồi cụ thể.

Theo đó, công an thừa nhận thời gian qua các đối tượng lạ mặt hay đến quán cà phê nói trên sách nhiễu, đập phá. Trong đó, ngày 11-10-2016, cơ quan điều tra xác định anh Đ.N.T. (công tác trong ngành công an) và người tên là Tú (chủ quán cà phê A&E gần quán cà phê Mục Đồng) có hành vi quấy rối trật tự công cộng. Tại đây, công an đã phạt hành chính và đồng thời có công văn gửi về nơi công tác của Đ.N.T để chấn chỉnh.



Riêng vụ đánh nhau vào ngày 12-10-2016, 22-10-2016 và 9-6-2017 ở quán cà phê Mục Đồng, 2 người nói trên không thừa nhận việc có liên quan và đồng thời Cơ quan CSĐT không có cơ sở chứng minh T. và Tú liên quan đến vụ việc.

Hiện tại công an quận Bình Thạnh vẫn đang tiếp tục truy xét các đối tượng gây ra các vụ việc đập phá, đánh người ở quán cà phê Mục Đồng để có hướng xử lý theo quy định pháp luật.

Liên quan đến vụ quán cà phê Mục Đồng liên tục bị côn đồ quấy phá, trước đó, Báo Người Lao Động từng đăng tải bài viết "Không sang quán, bị côn đồ đập phá?" liên quan đến quán cà phê nói trên.

Nội dung phản ánh vào tối 12-10-2016 một nhóm giang hồ vào quán kế bên, họ bàn tán, chỉ trỏ về phía quán cà phê Mục Đồng và sau đó qua đánh khách vô cớ.

Đến ngày 22-10-2016, camera tiếp tục ghi nhận một chiếc taxi chạy đến dừng trước quán và khoảng 10 thanh niên nhảy xuống cầm roi điện, ống sắt đánh tới tấp người giữ xe, nhân viên phục vụ. Một thanh niên trong nhóm cảnh cáo các vị khách đến đây uống nước sẽ phải "no đòn".



Lần gần đây nhất diễn ra vào tối 9-6. Cụ thể, trong lúc anh Võ Văn Tám (38 tuổi, nhân viên của quán) đang đóng cửa quán thì một thanh niên đi từ quán kế bên đến hỏi chuyện và sau đó xông vào đánh. Toàn bộ vụ việc đều được camera an ninh ghi lại.

YÊN PHÚ