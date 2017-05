Đà Nẵng: Nhóm thanh niên đập phá ô tô cho… vui đã bị bắt

25/05/2017 08:22

Ngày 25-5, Đại tá Trần Phước Hương, Trưởng Công an quận Hải Châu, TP Đà Nẵng xác nhận cơ quan điều tra đã bắt 9 thanh niên tham gia vụ đập phá hàng loạt xe ô tô ở đường Nguyễn Tất Thành vào rạng sáng 21-5.

Nhóm thanh niên đập phá xe ô tô tại cơ quan điều tra. Ảnh: C.A

Theo đó, nhóm thanh niên trên gồm Trần Hữu Bình, Trần Thành Trí, Lê Hoàng Minh Tâm, Nguyễn Trường Minh Khang (cùng SN 2000, ngụ quận Hải Châu), Nguyễn Đình Vĩnh Lộc, Hồ Quốc Đạt, Hồ Phước Duy, Võ Thành Công (cùng SN 1999, ngụ quận Hải Châu) và 1 thanh niên chưa rõ tên. Trong đó, Bình được xác định là người ngồi phía sau xe máy và trực tiếp ném đá vào các ô tô nhiều nhất.

Một chiếc ô tô bị đập vỡ kính trên đường Nguyễn Tất Thành

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đều khai nhận vào tối 20 đến rạng sáng 21-5, cả nhóm ăn uống rồi nảy sinh ý định đi đập phá kính ô tô cho… vui. Sau đó, cả nhóm đã điều khiển xe máy chở nhau đi trên đường Nguyễn Tất Thành (thuộc địa bàn quận Hải Châu và Thanh Khê, TP Đà Nẵng) rồi dùng gạch lót vỉa hè để ném, đập phá hàng loạt xe ô tô đậu bên lề đường.

Cơ quan điều tra đã xác định có tổng cộng 12 chiếc xe ô tô bị đập phá, tổng thiệt hại khoảng 200 triệu đồng.Ngay sau đó, lực lượng công an quận Hải Châu, Thanh Khê và công an TP Đà Nẵng đã vào cuộc điều tra, trích xuất camera được lắp đặt trên đường Nguyễn Tất Thành và nhanh chóng xác định các nghi phạm.

Tối 24-5, Công an quận Hải Châu đã tóm gọn 9 thanh niên trên và đưa về trụ sở để tiếp tục điều tra. Ngay trong đêm 24-5, Công an TP Đà Nẵng đã thưởng nóng Công an quận Hải Châu 10 triệu đồng vì có thành tích bắt nhanh tội phạm.

Tin-ảnh: B.Vân