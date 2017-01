Đau xót nữ sinh bị bạn sát hại

14/01/2017 22:51

Theo điều tra bước đầu, khoảng 14 giờ ngày 13-1, anh Nguyễn Thành Nhân, bảo vệ chung cư Hà Đô (phường 3, quận Gò Vấp, TP HCM), thấy một người đàn ông chạy xe ba gác đến đậu trước cổng chung cư này. Anh Nhân hỏi thì người đàn ông cho biết được người trong chung cư thuê lên tầng 6 dọn đồ.

Nghi can giết hại em H. bị công an áp giải về trụ sở Ảnh: Sỹ Hưng

Nghi ngờ, anh Nhân đi bộ lên tầng trên kiểm tra thì thấy Nguyễn Phạm Quốc Bình (16 tuổi, ngụ quận Gò Vấp) và một người nữa đang khiêng thùng xốp xuống phía dưới. Bị chặn hỏi, Bình nói khiêng đồ cho người thân rồi bỏ đi. Anh Nhân nghi vấn nên báo công an. Khi công an đến kiểm tra, phát hiện trong thùng xốp có thi thể một cô gái mặc đồng phục học sinh. Danh tính nạn nhân được xác định là em H., học sinh lớp 9 tại quận Gò Vấp.

Bình được xác định là hung thủ gây án. Tại cơ quan công an, Bình khai khoảng 21 giờ ngày 12-1 đã rủ em H. lên chung cư Hà Đô nói chuyện. Khi đến tầng 6 thì xảy ra cự cãi. Cùng lúc này, có người gọi điện cho em H. và Bình giật điện thoại, dùng cây chống cửa cầu thang làm bằng đá đánh vào đầu nạn nhân đến tử vong, sau đó giấu thi thể ở góc cầu thang và xóa các vết máu rồi bỏ đi.

Tối cùng ngày, gia đình em H. không thấy con về nên đến công an trình báo việc trước thời điểm mất tích, Bình có chở em H. đi học. Khi được công an mời lên làm việc, Bình khẳng định đã chở em H. về nhà nhưng không rõ em H. đi đâu. Sau khi khai với công an, Bình quay lại chung cư bỏ thi thể H. vào thùng xốp. Khoảng 14 giờ ngày 13-1, Bình thuê người đàn ông chạy xe ba gác đến khiêng thùng xốp ra ngoài thì bị phát hiện.

Sáng 14-1, tại nhà em H. nằm sâu trong con hẻm nhỏ trên đường Nguyễn Kiệm (quận Gò Vấp), nhiều người vẫn chưa tin nổi sự việc xảy ra. Cô giáo Lê Thị Thu Thủy, ở gần nhà em H., cho biết: “Bình thường, khoảng 19 giờ các ngày thứ ba, năm, bảy trong tuần, H. qua nhà tôi học thêm môn toán. Đêm thứ năm chờ mãi không thấy. Đến 23 giờ, mẹ H. qua hỏi thì tôi mới biết em mất tích nên cùng mọi người tìm kiếm cả đêm. Tôi được mẹ H. giao kèm cặp, dạy thêm em từ nhỏ nên xem như người thân trong nhà. Thường ngày, em rất ngoan lại học giỏi, không ngờ gặp chuyện bi kịch như vậy. Quá đau xót!”.

Đến viếng em H., anh Ngô Xuân Tú - Bí thư Chi đoàn khu phố 12, nơi gia đình nạn nhân ngụ - bùi ngùi: “Mấy năm nay, H. đều tham gia các hoạt động tập thể trong khu phố. Tính em hiền, lúc nào cũng vui vẻ, hòa đồng với mọi người. Em ra đi quá oan uổng và đột ngột khiến mọi người bàng hoàng”.

Sỹ Hưng - Quốc Chiến