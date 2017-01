Điều tra vụ 1 cô gái bị người yêu hành hung dã man

05/01/2017 13:51

Hình ảnh chị H. đăng lên mạng xã hội tố bạn trai hành hung - Ảnh: Facebook

Ngày 5-1, một lãnh đạo Công an quận Ba Đình (TP Hà Nội) cho biết đơn vị đang tiến hành điều tra làm rõ vụ chị H.Th.H. (24 tuổi, ở huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái) tố cáo bị bạn trai hành hung trên địa bàn quận.

Theo chị H., chị quen và nảy sinh tình cảm với thanh niên tên N.T.Đ. (32 tuổi, quận Ba Đình) từ giữa năm 2016. Sau đó, cô gái về sống cùng bạn trai và gia đình anh ta. Tuy nhiên, sau một thời gian yêu nhau, chị H. nhận ra bạn trai không tốt như những gì chị nghĩ. Thậm chí, anh Đ. hay ghen tuông và đánh đập nên chị H nhiều lần đề nghị chia tay. Sau khi rời nhà tình nhân, H. bị bạn trai đi tìm và tiếp tục uy hiếp.

Đỉnh điểm của sự việc, vào tối 21-12-2016, em gái chị H. đi chơi với người khác nhưng Đ. nghĩ chị H. đi chơi với "người mới". Ghen tuông nổi lên, anh Đ. truy hỏi chị H. Mặc dù, chị H. cố gắng giải thích nhưng vẫn bị anh Đ. nhốt trong nhà đánh đập bằng dây điện rồi bắt quỳ đến sáng ngày hôm sau.

Đến tối 23-12-2016, dù cơ thể bị nhiều vết tím đen của trận đòn vừa xong, chị H. tiếp tục bị anh Đ. bắt nhảy xuống hồ Thủ Lệ (quận Ba Đình) cho ướt người rồi chạy xung quanh hồ cho đến lúc khô đồ mới được về nhà. Sau đó, chị H. đã bỏ trốn và trình báo Công an phường Ngọc Khánh (quận Ba Đình).

Theo vị lãnh đạo Công an quận Ba Đình, Công an phường Ngọc Khánh đã làm việc với người bạn trai của chị H. và yêu cầu viết cam kết rồi cho về. Hiện tại, Công an phường Ngọc Khánh đã làm hồ sơ vụ án và báo cáo quận để tiến hành điều tra làm rõ. Trước mắt, cơ quan điều tra sẽ đưa chị H. đi giám định thương tật thì mới xem xét bắt tạm giam người bị tố cáo là anh Đ. hay không.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh chị H. bị bầm tím khắp cánh tay và bắp đùi. Theo thông tin kèm theo, những vết bầm tím trên cơ thể chị H. là do bị bạn trai đánh đập. Hình ảnh khiến cộng đồng mạng bức xúc. Nhiều người cho rằng cần xử lý nghiêm đối tượng hành hung dã man phụ nữ.

Ninh Cơ