Điều tra vụ cán bộ xã tham gia đánh nhau

12/01/2017 14:18

Theo xác minh ban đầu của địa phương, khoảng 20 giờ ngày 7-1, một nhóm khoảng 15 người là cán bộ xã, sau khi dự đám cưới người quen đã vào quán karaoke C. (ở ấp Long Đức 1, xã Tam Phước) để hát. Đến khoảng 20 giờ 30, 2 chị N. và Tr. ra cổng quán để đón taxi về nhà. Tại đây, chị N. bị một nhóm thanh niên đến quán hát karaoke buông lời trêu chọc nên tức giận tát vào mặt một người trong nhóm nọ. Bị người này đánh lại, 2 chị N. và Tr. đã gọi nhóm bạn đang hát trong quán ra giải quyết sự việc.

Một số người trong nhóm chị N. nghe kể lại sự việc đã xông vào phòng của nhóm thanh niên nọ đánh dằn mặt. Sau đó, hai bên ngưng hát. Khi trả phòng ra về, do bức xúc chuyện bị nhóm của chị N. đánh, một thanh niên trong nhóm kia đã xông vào đánh trả thì bị nhiều người trong nhóm chị N. tấn công lại. Cả hai bên đuổi đánh nhau ra đến cổng quán thì một số thanh niên lạ mặt kéo đến đánh những người trong nhóm chị N., khiến nhiều người bị thương tích nhẹ.

Sự việc xảy ra gây xôn xao dư luận địa phương, nhiều người cho rằng việc cán bộ xã tham gia đánh nhau rất phản cảm.

Ông Thu cho biết lãnh đạo xã đang chờ kết quả báo cáo sự việc từ Công an xã; nếu nhóm cán bộ xã liên quan đến vụ đánh nhau có sai phạm thì căn cứ theo quy định của pháp luật để xử lý. “Sự việc không quá nghiêm trọng, nhưng cán bộ mà tham gia đánh nhau là không chấp nhận được. Nếu cán bộ xã có sai phạm thì sẽ bị xử lý theo quy định, không có ai nằm ngoài quy định của pháp luật cả” - ông Thu nhấn mạnh.

Được biết, trong số 15 người đến quán karaoke hát hôm xảy ra sự việc ẩu đả, ngoài 3 cán bộ Đoàn Thanh niên xã, gồm: chị N., chị Tr., anh K., số còn lại hầu hết thuộc Ban Chỉ huy quân sự xã Tam Phước, trong đó có anh T., Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã.

Theo Đại úy Phùng Đức Việt, Phó trưởng Công an xã Tam Phước, bước đầu công an xác định nhóm người (chủ yếu là cán bộ xã) có xô xát với một nhóm thanh niên chưa rõ lai lịch tại quán karaoke. Sau khi sự việc xảy ra, nhóm thanh niên đã bỏ đi nên công an đang tiếp tục xác minh. “Công an xã đang đề nghị những người liên quan làm tường trình, đồng thời ghi lời khai một số nhân chứng để xác minh các đối tượng liên quan. Sự việc không gây thương tích cho ai, chỉ là xảy ra ở nơi đông người nên gây sự chú ý của nhiều người” - Đại úy Việt cho hay.

Theo Trần Danh (Đồng Nai Online)