Doanh nghiệp tặng 2 xe ô tô tiền tỉ cho tỉnh Nghệ An

08/03/2017 11:53

Sáng ngày 8-3, trả lời câu hỏi của phóng viên Báo Người Lao Động, ông Lê Đức Cường, Chánh văn phòng UBND tỉnh Nghệ An, xác nhận đầu năm 2015, doanh nghiệp có tặng cho Văn phòng UBND tỉnh, và Văn phòng Tỉnh ủy tỉnh Nghệ An 2 xe ô tô Toyota để sử dụng. 2 xe ô tô đó được sử dụng chung cho cơ quan văn phòng chứ không phải phục vụ một cá nhân nào đó. Theo ông Cường, ở tỉnh, xe chức danh chỉ mỗi chủ tịch tỉnh mới được phân xe phục vụ thôi.

Được biết, sau khi được tặng cho cơ quan Tỉnh ủy tỉnh Nghệ An và UBND tỉnh Nghệ An, 2 xe ô tô hạng sang hiệu Toyota Land Cruise có giá trị nhiều tỉ đồng được cấp biển số đầu 80.

Chiếc xe ô tô hạng sang Toyota Lexus màu trắng là 1 trong số 2 chiếc xe mà doanh nghiệp tặng cho tỉnh Cà Mau

Liên quan đến thông tin Tỉnh ủy tỉnh Nghệ An và UBND tỉnh Nghệ An được tặng 2 xe ô tô, trả lời câu hỏi của báo chí tại cuộc giao ban ban chí định kỳ hàng tháng vào sáng ngày 8-3, ông Hồ Phúc Hợp, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tỉnh Nghệ An, cho biết: "Sau khi nhận được thông tin chúng tôi sẽ chuyển đến UBND tỉnh để có trả lời và xem 2 xe ô tô này nguồn gốc ở đâu".

Trước đó tỉnh Cà Mau và TP Đà Nẵng được doanh nghiệp tặng xe ô tô sang tiền tỉ để sử dụng. Sau khi dư luận lên tiếng TP Đà Nẵng và tỉnh Cà Mau đã tiến hành trả xe được tặng cho doanh nghiệp.

Đức Ngọc