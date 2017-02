Dùng súng uy hiếp, cướp tiền đại lý vé số ở TP HCM

15/02/2017 18:55

Ngày 15-2, Công an quận 6, TP HCM cho biết đang phối hợp với phòng nghiệp vụ Công an TP HCM điều tra, truy xét 2 đối tượng sử dụng súng cướp tài sản tại đại lý vé số nằm trên đường Hồng Bàng, phường 6, quận 6 do ông N.H.C. (SN 1971) làm chủ.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16 giờ 30 chiều 12-2, hai thanh niên đeo khẩu trang, đội nón bảo hiểm đi trên 2 xe gắn máy đến trước cửa đại lý vé số của ông C. Sau khi vào trong, 1 đối tượng bất ngờ rút khẩu súng chĩa thắng lên trời để uy hiếp những người có mặt tại đây.

Đại lý vé số bị 2 đối tượng dùng súng cướp số tiền khá lớn

Thấy mọi người sợ hãi, đối tượng còn lại lấy búa xông vào bên trong đập vỡ kính tủ chứa tiền để cướp. Khi ông C. và người thân định đến ngăn cản đồng bọn, tên cầm súng liên tục lên đạn làm rơi 1 viên đạn xuống đất khiến mọi người sợ hãi không dám tiếp cận.

Do sợ bị lộ, 2 đối tượng nhanh tay cướp một số tiền khá lớn rồi vứt chiếc xe hiệu Air Blade lại hiện trường rồi tẩu thoát.

Theo trình báo của nạn nhân, thời điểm bị cướp trong tủ của đại lý vé số có hơn 2 tỉ đồng; tuy nhiên kẻ cướp chỉ lấy được khoảng 100 triệu đồng.

Hiện cơ quan điều tra đang lấy lời khai một số nhân chứng và trích xuất hình ảnh từ camera an ninh tại đại lý vé số bị cướp để phục vụ điều tra.

Tin - ảnh: Sỹ Hưng