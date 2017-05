Đường lún nhưng phải chờ

18/05/2017 22:12

Chỉ trong khoảng 1 tháng nhưng gần 500 m Quốc lộ 1, đoạn qua cửa ngõ phía Đông TP HCM, phải vá đến 2 lần bởi tình trạng xuống cấp trầm trọng. Hai trục đường chính ra vào cảng Cát Lái (quận 2) là Nguyễn Thị Định và Đồng Văn Cống cũng trong tình trạng tương tự khi liên tục hư hỏng dù đã sửa nhiều lần.



Vừa chạy xe vừa run

Là tuyến đường huyết mạch ở cửa ngõ phía Đông TP HCM nhưng Quốc lộ 1, đoạn qua khu vực dốc Thiên Thu (thuộc thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương; giáp quận 9, TP HCM) liên tục hỏng. Giữa tháng 4 đến nay, đoạn đường này vá 2 lần nhưng tình trạng trồi lún vẫn có dấu hiệu tái diễn.

Có mặt tại khu vực trên vào ngày 17-5, phóng viên ghi nhận đoạn hư hỏng theo hướng từ tỉnh Đồng Nai qua TP HCM đã được sửa tạm bằng việc cào phẳng những vị trí trồi lún. Tuy nhiên, do bị cào nhiều lần, lòng đường biến dạng và lõm sâu hẳn so với ban đầu. Đoạn đường này trước đó là nỗi ám ảnh của nhiều tài xế khi hàng loạt vị trí tạo thành những rãnh sâu đến 20 cm theo vệt bánh xe. Ô tô lưu thông dày đặc qua đây và dù đi với tốc độ chậm nhưng vẫn lắc lư, chực lật bởi bánh xe không thể bám hết vào mặt đường. Chưa kể, nhiều ô tô gầm thấp còn bị cà vào những "sống trâu" trên mặt đường khi di chuyển.

Quốc lộ 1, đoạn khoảng 500 m qua khu vực dốc Thiên Thu, hằn lún nghiêm trọng trước khi được sửa tạm Ảnh: GIA MINH

Ở hướng ngược lại, từ dốc Thiên Thu đến gần nút giao thông Tân Vạn, làn đường ô tô cũng xuất hiện hàng loạt vị trí bị hằn lún. Phía làn xe 2 bánh, nhiều đoạn bong tróc, lổn nhổn đá và những vũng nước lớn.

Tương tự, đường Nguyễn Thị Định (phường Cát Lái, quận 2) cũng liên tục lún nặng dù đã sửa nhiều lần. Trưa 18-5, phóng viên ghi nhận đoạn từ vòng xoay Mỹ Thủy đến cảng Cát Lát hư hỏng nghiêm trọng, nhiều vị trí tạo thành rãnh sâu trung bình 10 cm. Các loại xe khi lưu thông qua đây phải nhích từng chút do đường xấu, nhiều xe vẫn chao đảo, nghiêng hẳn về một bên; bụi bốc lên mù mịt, táp thẳng vào người đi xe máy và dãy nhà dân. Cách đó không xa, tình trạng trồi lún cũng xuất hiện ở đường Đồng Văn Cống đoạn gần cầu Mỹ Thủy, các loại xe gặp nhiều khó khăn.

Thường xuyên lái xe tải ra vào cảng Cát Lái, tài xế Nguyễn Đức Dương (ngụ quận Thủ Đức, TP HCM) cho biết đường Nguyễn Thị Định và Đồng Văn Cống liên tục trồi lún suốt từ 3 năm qua nhưng không được khắc phục triệt để. Xe tải lưu thông trên 2 tuyến đường này rất nguy hiểm, nhất là khi chuyển làn do có thể lật bất cứ lúc nào. "Thỉnh thoảng, tôi lại thấy cào mặt đường rồi trải nhựa nhưng vài tháng sau thì đâu vào đó. Không thể đổ lỗi do xe lưu thông dày đặc làm đường hư hỏng mà cần xem lại chất lượng đường" - tài xế Dương bức xúc.

Vượt khả năng khai thác

Ông Lê Ngọc Hùng, Giám đốc Khu Quản lý giao thông đô thị số 2 (Khu 2) - thuộc Sở Giao thông Vận tải (GTVT) TP HCM, cho biết nguyên nhân một số đoạn ở những tuyến đường nói trên trồi sụt là do lượng xe tải nặng, container... lưu thông quá lớn, vượt khả năng khai thác của mặt đường. Riêng đường Nguyễn Thị Định và Đồng Văn Cống, trong năm 2015 và 2016 đã có tình trạng hằn lún, đã được cào phẳng và trải lớp nhựa mới. Tuy nhiên, từ đầu năm đến nay, việc sửa chữa một số đoạn hư hỏng chỉ được cào phẳng, chưa thảm nhựa là do nguồn vốn duy tu bị hạn chế nên Khu 2 đang kiến nghị Sở GTVT cấp vốn. Cũng theo ông Hùng, 2 tuyến đường trên đang có các dự án bảo đảm an toàn giao thông ở một số đoạn hư hỏng nặng, áp dụng công nghệ làm đường mới do Khu 2 làm chủ đầu tư. "Chúng tôi đang lập dự án và triển khai trong năm 2017, khi hoàn thành sẽ khắc phục triệt để tình trạng trồi sụt" - ông Hùng khẳng định.

Với đoạn Quốc lộ 1 ở cửa ngõ phía Đông TP tiếp tục hư hỏng dù chỉ mới sửa sau 1 tháng, ông Hùng cho biết là do đơn vị chỉ khắc phục tạm thời bằng việc cào phẳng. Còn việc xử lý triệt để thì phải chờ thi công dự án mở rộng xa lộ Hà Nội và Quốc lộ 1 kéo dài qua khu vực trên.

Theo ông Nguyễn Thành Nam, Giám đốc Công ty CP Đầu tư và Xây dựng xa lộ Hà Nội - thuộc Công ty CP Đầu tư hạ tầng kỹ thuật TP HCM (CII), dự án mở rộng xa lộ Hà Nội và Quốc lộ 1 đã hoàn thành khoảng 70% khối lượng. Riêng đoạn Quốc lộ 1 qua tỉnh Bình Dương dài 2,4 km, bao gồm cả đoạn bị trồi lún (thuộc phạm vi dự án trên), chưa thi công do vướng công tác giải phóng mặt bằng. UBND tỉnh Bình Dương đang gấp rút đền bù, giải tỏa để bàn giao mặt bằng, dự kiến đến năm 2018 mới hoàn thành. Tuy nhiên, trước hiện trạng Quốc lộ 1 qua khu vực trên liên tục bị hư hỏng, Sở GTVT TP đã yêu cầu CII nghiên cứu phương án nhằm thi công trước đoạn này, không phải chờ đến lúc hoàn tất công tác giải phóng mặt bằng. Ông Nam cho biết CII đã trình các phương án cụ thể lên Sở GTVT nghiên cứu trước khi xử lý triệt để tình trạng hư hỏng.

Vướng đền bù, giải tỏa Ông Nguyễn Thành Nam cho biết dự án mở rộng xa lộ Hà Nội và Quốc lộ 1 hiện đã hoàn thành và đưa vào khai thác trục đường chính của tuyến xa lộ Hà Nội dài 11,7 km nhưng việc thi công một số đoạn của đường song hành 2 bên trục chính chưa thực hiện do công tác bàn giao mặt bằng còn chậm. Ông Nam nhận định khi công tác giải phóng mặt bằng hoàn tất, đến năm 2019 thì toàn bộ dự án mới thực hiện xong.

GIA MINH - SỸ ĐÔNG