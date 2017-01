Giải cứu nam thanh niên bị khống chế đòi tiền chuộc

19/01/2017 14:23

Ngày 19-1, Công an huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam, cho biết vừa giải cứu thành công một thanh niên bị 2 đối tượng khống chế để đòi tiền.

Theo đó, khoảng 18 giờ chiều 18-1, Công an huyện Đại Lộc nhận được tin báo của bà Lê Thị Thu Trinh (40 tuổi, ngụ thôn Thanh Vân, xã Đại Cường, huyện Đại Lộc) về việc con trai của bà là Lê Đức Thắng (17 tuổi) bị một số đối tượng lạ khống chế, gọi điện yêu cầu bà đưa 4 triệu đồng.

Hứa Đại Hoàng, một trong 2 đối tượng bắt cóc "con nợ" đòi tiền chuộc

Nhận được tin báo, lãnh đạo Công an huyện Đại Lộc đã trực tiếp chỉ đạo các cán bộ chiến sĩ làm việc với bà Trinh, lên phương án để giải cứu con tin với nguyên tắc phải đảm bảo an toàn tuyệt đối tính mạng của con tin. Công an hướng dẫn bà Trinh hẹn các đối tượng đến một địa điểm để bà thấy con trai của mình thì mới đưa tiền chuộc.

Đến khoảng 19 giờ 30 phút cùng ngày, 2 đối tượng là Hứa Đại Hoàng (19 tuổi) và Lê Văn Bình (18 tuổi, cùng ngụ xã Đại Chánh, huyện Đại Lộc) chở Thắng đến một địa điểm ở thôn Thanh Vân để nhận tiền như giao ước trước đó với bà Trinh thì lực lượng công an mai phục sẵn đã ập vào khống chế, giải cứu con tin thành công.

Bước đầu, Hoàng và Bình khai rằng Thắng đã mượn của 2 đối tượng này 2 triệu đồng. Do đã đến hẹn mà Thắng chưa chịu trả nên các đối tượng này đã hành xử theo kiểu xã hội đen như trên. Hiện Công an huyện Đại Lộc đang tạm giữ hình sự 2 đối tượng này và mở rộng điều tra đối với các đối tượng liên quan.

Tr.Thường