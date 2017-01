Giao cống ngăn triều về cho quận, huyện quản lý

04/01/2017 22:11

Theo Trung tâm Điều hành Chương trình chống ngập nước TP HCM (Trung tâm Chống ngập), lúc 20 giờ ngày 2-1, cống ngăn triều Cán Dù (do Trung tâm Chống ngập làm chủ đầu tư) đã xảy ra sự cố bung chốt cửa cống khiến cửa cống không hoạt động được. Ngoài ra, tại cống ngăn triều Tám Du (do UBND quận 12 quản lý) cũng bị gãy trục và trôi cửa cống. Do đó, nước triều xâm nhập phía bên trong tuyến rạch Giao Khẩu và rạch Cả Bốn, gây ngập một phần khu dân cư 2 phường Thạnh Xuân, Thạnh Lộc thuộc quận 12 và một phần khu vực phường 15, quận Gò Vấp.

Lãnh đạo TP kiểm tra thực tế và đề nghị Trung tâm Chống ngập nên mạnh dạn phân cấp về cho địa phương

Đại diện Trung tâm Chống ngập TP cho biết cống ngăn triều Cán Dù thuộc dự án Công trình thủy lợi bờ hữu ven sông Sài Gòn (tổng mức đầu tư hơn 490 tỉ đồng) được đưa vào sử dụng từ năm 2009 đến nay. Trong 7 năm qua, cống ngăn triều Cán Dù vận hành tốt và phát huy hiệu quả nhưng gần đây, một số hộ dân tự ý kê, kích cửa, chèn đá vào cửa cống để lấy nước làm hư hỏng các thanh chốt. Do tác động của việc vận hành sai thiết kế, kết hợp triều cao ngày 2-1, đã làm bung thanh chốt cửa, mất khả năng ngăn triều, gây ngập cho khu vực dân cư. Đối với cống ngăn triều Tám Du, công trình đã được hoàn thành và đưa vào sử dụng từ năm 2001, qua thời gian dài được đưa vào vận hành kết hợp với triều cao đã làm gãy trục và trôi cửa cống.

Nói về sự cố ngập đêm 2-1, bà Hồ Thị Đầm, ngụ khu phố 3, phường Thạnh Lộc, cho biết nước dâng lên rất nhanh nên gia đình bà trở tay không kịp. Rất may là sạp gạo của gia đình bà không bị ướt. Sau đó, chính quyền địa phương hỗ trợ người dân thu dọn đồ đạc, đến nay cuộc sống đã dần ổn định.

Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng hoan nghênh quận 12 đã có những hỗ trợ kịp thời cho bà con sau khi xảy ra sự cố. Sự hoan nghênh lớn nhất và lâu dài nhất, theo Bí thư Thăng, đó là không để xảy ra những sự việc như thế này nữa và cho biết quận có thể chủ động được qua việc thường xuyên kiểm tra, duy tu và bảo dưỡng. Theo đó, Bí thư Thăng chỉ đạo Trung tâm Chống ngập mạnh dạn phân cấp, sự việc vừa rồi do trung tâm ôm nhiều việc nên quá tải. Trung tâm chỉ quản lý tổng thể và giữ vai trò chủ trì trong phối hợp với các quận.

Phó Chủ tịch UBND TP Lê Văn Khoa yêu cầu UBND quận 12 nhanh chóng khắc phục hậu quả và rà soát lại những thiệt hại của bà con để có chính sách hỗ trợ kịp thời. Ông Khoa cũng yêu cầu Trung tâm Chống ngập rà soát lại các cống ngăn triều, sau đó báo cáo UBND TP theo hướng phân cấp về cho địa phương quản lý. Ngoài ra, Phó Chủ tịch Lê Văn Khoa còn chỉ đạo quận 12 phải triển khai ngay hàng rào an toàn ở các cống ngăn triều để tránh nguy hiểm cho người dân, nhất là trẻ em.

Bài và ảnh: Sỹ Đông