16/02/2017 22:50

Chiều 15-2, Công an huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng đã bắt giữ Nguyễn Thành Đức (29 tuổi, ngụ tại xã Lộc An, huyện Bảo Lâm), nghi can chính trong vụ giết người chôn xác phi tang tại địa phương này. Nạn nhân là anh Vũ Văn Hành (29 tuổi).

Theo thông tin từ Công an huyện Bảo Lâm, Đức và Hành là bạn thân nhưng Đức lại quan hệ bất chính với vợ của anh là Trần Thị Tuyết Hương (29 tuổi). Anh Hành không hay biết gì về mối quan hệ này.

Lực lượng công an dẫn giải Nguyễn Thành Đức đến nơi chôn giấu xác nạn nhân

Tối 15-12-2016, Đức đến chòi rẫy cà phê của Hành chơi và cùng ăn cơm, sau đó ngủ lại với gia đình anh. Đến khoảng 2 giờ hôm sau, Đức tỉnh dậy, lấy dao thủ sẵn trong người đâm một nhát khiến anh Hành chết tại chỗ. Lúc Đức đâm chết anh Hành có sự chứng kiến của Hương. Cả 2 người đã lấy chăn quấn thi thể anh Hành lại rồi đào hố chôn nạn nhân ngay trong vườn cà phê.

Đến tối cùng ngày, sợ bị phát hiện, Đức và Hương đã đào thi thể anh Hành lên rồi đem về chôn tại một vườn cà phê gần nhà của Đức ở thôn An Bình, xã Lộc An, huyện Bảo Lâm. Tiếp đó, Đức và Hương tung tin anh Hành đã trốn cùng người tình đến TP HCM.

Bất ngờ trước thông tin trên, ngày 17-12-2016, gia đình Hành đã trình báo cơ quan công an về việc anh mất tích. Qua điều tra, cơ quan công an xác định Đức chính là nghi can trực tiếp liên quan đến sự mất tích của anh Hành.

Ngày 15-2-2017, Công an huyện Bảo Lâm đã triệu tập Đức lên lấy lời khai. Đức thú nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình và khai ra nơi chôn xác nạn nhân. Công an huyện Bảo Lâm cũng đã bắt Hương để phục vụ công tác điều tra.

Chiều 16-2, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thiếu tướng Bùi Văn Sơn, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng, Phòng Cảnh sát hình sự công an tỉnh và Công an huyện Bảo Lâm đã dẫn giải Nguyễn Thành Đức đến hiện trường khai quật thi thể, khám nghiệm tử thi anh Hành.

Bắt nghi can giết hụt người tình, cướp tài sản Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an tỉnh Long An vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Văn Công Anh Tiến (SN 1997, ngụ xã Mỹ Lệ, huyện Cần Đước), nghi can của một vụ giết người, cướp tài sản. Nạn nhân là bạn gái của Tiến tên Võ Thị N. (17 tuổi, ngụ xã Phước Lại, huyện Cần Giuộc). Theo cơ quan điều tra, trưa 6-2, Tiến và N. đi nộp hồ sơ xin việc cho cô ở Khu Công nghiệp Long Hậu. Sau đó, N. đưa xe máy để Tiến chở mình về nhà. Chở N. về đến đoạn đường vắng, Tiến dừng lại và kêu cô xuống tâm sự. Tại đây, Tiến bày tỏ không muốn chia tay với người yêu. Tuy nhiên, N. nói gia đình đã ngăn cấm, vì vậy không thể làm trái lời. Khi N. đứng dậy chuẩn bị về thì bất ngờ Tiến kéo lại rồi ôm đè xuống nền cỏ, bóp cổ cho tới lúc cô không còn thở. Tiếp đó, Tiến dùng dây dù siết thêm nhiều vòng quanh cổ N. rồi lấy điện thoại, 200.000 đồng và chiếc xe máy của cô chạy về huyện Cần Đước. Khoảng 3 giờ sau, N. dần tỉnh và trình báo công an. H.Minh

Bài và ảnh: Đình Thi