Hà Nội đang "chịu trận" nắng nóng kỷ lục 45 năm

03/06/2017 16:19

Nhiệt độ quan trắc được tại trạm đo Hà Đông (Hà Nội) lúc 13 giờ ngày 3-6 là 41,5 độ C, cũng là nhiệt độ cao nhất từng đo đạc được tại trạm quan trắc của ngành khí tượng trong suốt 45 năm qua tại Thủ đô Hà Nội.

Theo số liệu của Trung tâm Dự báo khí tượng Thuỷ văn Trung ương, trong chuỗi số liệu quan trắc nhiệt độ tại trạm Khí tượng Láng từ năm 1972 đến nay và trạm Khí tượng Hà Đông từ 2008 đến nay, số liệu nhiệt độ cao nhất lúc 13 giờ ngày hôm nay 3-6 tại Hà Nội là 41,5 độ C, đã phá vỡ kỷ lục đo đạc được trong suốt 45 năm qua.

Trước đó, số liệu quan trắc đo được nhiệt độ cao nhất tại trạm đo Hà Đông là 40,8 độ C (năm 2008).



Tuy nhiên, đây chỉ là số liệu đo đạc tại các trạm quan trắc, thực tế nhiệt độ ngoài trời cao hơn nhiều.

Trao đổi với Báo Người Lao Động, ông Lê Thanh Hải, Phó tổng giám đốc Trung tâm khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, khẳng định mức nhiệt độ 41,5 độ C quan trắc được tại Trạm Hà Đông đúng là mức nhiệt quan trắc đo được cao nhất ở Hà Nội từ năm 1972 đến nay. Tuy nhiên ông Hải cho rằng điều này không có nghĩa đây là kỷ lục nắng nóng từng ghi nhận được.

"Đây là số liệu mình quan trắc, ghi nhận được, nhưng không có nghĩa là bây giờ nóng hơn trước đây"- Phó tổng giám đốc Trung tâm khí tượng Thuỷ văn Quốc gia lưu ý.

Theo ông Lê Thanh Hải, trước đây trạm Ba La (Hà Đông) nằm ở giữa cánh đồng, xung quanh toàn lúa, nhưng bây giờ xung quanh trạm thì toàn nhà. "Vì vậy, dù hôm nay ghi nhận được nhiệt độ ở đây là 41,5 độ C, nhưng không có nghĩa đợt nắng nóng này nó nắng nóng hơn những đợt nắng nóng đã từng xảy ra trong quá khứ"- ông Hải lí giải.

Ông Hải còn chia sẻ đợt nắng nóng những năm 1978-1979, khi đó những sinh viên như ông còn được phát mỗi người 1 kg đường để pha nước uống chống nóng.

Theo bản tin của Theo số liệu của Trung tâm Dự báo khí tượng Thuỷ văn Trung ương, hôm qua 2-6, nắng nóng gay gắt tiếp tục xuất hiện trên diện rộng ở Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 37-40 độ C, một số nơi trên 40 độ C như: Hòa Bình 40,7 độ, Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) 40,8 độ, Hữu Lũng (Lạng Sơn) 40,6 độ, Láng (Hà Nội) 40,7 độ, Hà Đông (Hà Nội) 41,5 độ, Chí Linh (Hải Dương) 40,8 độ,…

Chiều nay 3-6, nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt tiếp tục xuất hiện trên diện rộng ở Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 37-40 độ C, một số nơi trên 40 C độ như: Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) 40,4 độ C, Hữu Lũng (Lạng Sơn) 40,3 độ C, Sơn Động (Bắc Giang) 40,2 độ C, Bắc Ninh 40,3 độ C, Láng 40,2 độ C, Hà Đông (Hà Nội) 41 độ C, Chí Linh (Hải Dương) 41 độ C,…

Dự báo ngày 4 đến 5-6, do tác động của vùng áp thấp nóng phía Tây kết hợp với hiệu ứng gió phơn hoạt động mạnh nên nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt sẽ tiếp tục xảy ra ở Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 37-40 độ C, có nơi trên 41 độ C. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 10-18 giờ. Từ ngày 6-6, nắng nóng sẽ dịu dần.

Khu vực Hà Nội từ ngày 4 đến 5-6, trời nắng nóng đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất trong ngày từ 39-40 độ C, có nơi trên 40 độ C; thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 9-20 giờ; nhiệt độ thấp nhất trong ngày từ 30-33 độ. Từ ngày 6-6 nắng nóng sẽ dịu dần.

Văn Duẩn