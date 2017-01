Hội Hoa Xuân TP HCM 2017: Độc đáo, mới lạ

17/01/2017 21:45

Hội Hoa Xuân (HHX) Đinh Dậu TP HCM 2017 chính thức khai mạc lúc 18 giờ ngày 22-1 (25 tháng chạp) và diễn ra trong 12 ngày, bế mạc lúc 18 giờ ngày 2-2 (mùng 6 tháng giêng) tại Công viên Tao Đàn.

Hội tụ nghệ nhân cả nước

Với chủ đề “Thành phố mang tên Bác - Khát vọng ngời sáng” Hội Hoa Xuân Đinh Dậu TP HCM 2017 quy tụ trên 4.000 hiện vật đặc sắc từ những nghệ nhân tên tuổi khắp mọi miền đất nước. Du khách sẽ được chiêm ngưỡng các tác phẩm nghệ thuật đặc sắc như bộ sưu tập tùng Nhật; bộ sưu tập hoa hồng nổi tiếng của các nghệ nhân Sa Đéc; bộ sưu tập sứ nghệ thuật với hoa sứ nhiều màu sắc rực rỡ, lộng lẫy của nghệ nhân Bình Dương, TP HCM; lan rừng Việt Nam đem đến HHX nhiều loại lan khá phong phú, đa dạng như: Thủy tiên, Long tu, Đại Ý thảo, Hạc đỉnh, Giả hạc… hứa hẹn thu hút nhiều khách tham quan. Ông Nguyễn Thanh

Sơn, Trưởng Phòng Kỹ thuật Công ty TNHH MTV Công viên Cây xanh, cho biết: “Đặc biệt, các nghệ nhân An Giang, Cần Thơ vẫn “chung thủy” với HHX khi góp mặt các cây mai vàng đặc sắc. Cây trái “độc, lạ” thì có sa-pô-chê hơn 100 trái, me cổ thụ ra trái, dừa 3 ngọn…”. Một thiết kế khá lạ mắt, thú vị là người xem sẽ “chui” vào miệng một con cá to và đi trong “bụng cá” để xem bộ sưu tập cá Betta, trong đó đặc biệt có cá Anh Vũ (còn gọi là cá tiến vua). Và lối ra là… đuôi cá! Ngoài ra, các tiểu cảnh được thiết kế công phu như thuyền hoa, thuyền trái cây với hình ảnh Tết xưa và nay của người dân Sài Gòn, thuyền ghe tấp nập mang lại mùa Xuân sung túc; mô hình trang trí đồi hoa cách điệu từ 3 chiếc nón lá với suối hoa rất nên thơ. Khu vực hồ tròn được thiết kế hình tượng cá chép hóa rồng sẽ trở nên lung linh với dàn đèn trang trí nghệ thuật.

Công nhân chuẩn bị cho HHX Đinh Dậu 2017. Ảnh: hoàng Triều

Những điểm nhấn đặc biệt

Theo bà Lê Thị Mai Hồng, Phó Giám đốc Công ty Công viên Cây xanh, mô hình tiểu cảnh “Cây mơ ước” cũng là điểm đến đặc biệt, tạo sân chơi cho du khách và các em thiếu nhi. Với chủ đề hướng tới một TP HCM ngày càng xanh - sạch - đẹp, có chất lượng sống tốt, du khách sẽ ghi mơ ước và “hiến kế” của mình và treo lên cây mơ ước này. Chắc chắn sẽ có nhiều thú vị khi “tổng kết” những niềm mơ ước của người dân TP”.

Một “địa chỉ” không kém phần thú vị là khu vực dành cho Công viên Phần mềm Quang Trung giới thiệu những ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp mà cụ thể là ứng dụng chăm sóc cây xanh, hoa kiểng và nuôi trồng thủy sản. Nghe có vẻ khô khan nhưng những ai yêu thích trồng cây sẽ rất thích thú khi chỉ cần một chiếc điện thoại smartphone đã có thể thoải mái chăm sóc cây, rất tiện lợi, hữu dụng.

Điểm tham quan không thể bỏ qua là biểu tượng một gia đình gà xinh xắn, dễ thương thay lời chúc một năm Đinh Dậu sung túc, ấm cúng. Điểm nhấn này chắc chắn sẽ bất ngờ với du khách vì bên dưới biểu tượng gia đình gà là chiếc đồng hồ làm bằng hoa. Cứ đúng 1 giờ, tiếng gà sẽ gáy vang.

Thân thiện với môi trường Ông Lê Công Phương, Giám đốc Công ty TNHH MTV Công viên Cây xanh TP HCM, Phó Ban Tổ chức Hội Hoa Xuân Đinh Dậu, cho biết: “HHX là nét văn hóa đặc trưng, hoạt động truyền thống của người dân TP HCM mỗi dịp Xuân về. Chính vì ý nghĩa đặc biệt đó, Ban Tổ chức HHX luôn tìm ý tưởng sáng tạo để đưa ra nhiều mô hình độc đáo hơn, mới lạ hơn. Với chủ đề “Thành phố mang tên Bác - Khát vọng ngời sáng”, nhiều hiện vật, hoa, cây cảnh và những điểm nhấn đặc biệt của HHX năm nay sẽ giới thiệu với du khách trong và ngoài nước một không gian thân thiện với môi trường. Đặc biệt, toàn bộ khuôn viên HHX không bị che chắn bởi các panô như trước đây mà thay vào đó là những mô đun cây xanh trải dài, tạo cảm giác tươi mát, trong lành. Hy vọng HHX Đinh Dậu 2017 sẽ là điểm đến thú vị cho du khách trong những ngày Tết cổ truyền của dân tộc.

Phương Nhi