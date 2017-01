Hơn 2.200 người vào viện, 14 người chết do đánh nhau trong 3 ngày Tết

30/01/2017 08:25

Khám cấp cứu do đánh nhau, tai nạn giao thông tăng cao dịp Tết Nguyên đán

Chiều ngày 29-1 (tức mùng 2 Tết), Bộ Y tế đã có báo cáo nhanh về công tác y tế dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu tính đến ngày 29-1 gửi Văn phòng Chính phủ.

Theo số liệu báo cáo của Bộ Y tế, trong 3 ngày qua (từ 26-1 đến 29-1 tức ngày 29, 30 và mùng 1 Tết), các cơ sở y tế khắp cả nước tiếp nhận 2.203 trường hợp đến khám, cấp cứu do đánh nhau, trong đó có 990 trường hợp phải nằm lại viện điều trị, 14 trường hợp tử vong. Riêng ngày mùng 1 Tết có hơn 440 trường hợp đánh nhau phải điều trị nội trú và chuyển viện.

So với Tết năm 2016, số người nhập viện và tử vong do đánh nhau đều tăng hơn. Ngoài ra, trong 2 ngày Tết, có 16.700 trường hợp đến khám, cấp cứu vì tai nạn giao thông. Trong đó có hơn 5.000 trường hợp phải nhập viện điều trị nội trú; 1.251 trường hợp chuyển tuyến trên điều trị. Tổng số trường hợp tử vong do tai nạn giao thông (bao gồm cả tử vong trước khi đến bệnh viện) là 73 trường hợp. Riêng từ 7 giờ sáng ngày 28-1 đến 7 giờ sáng ngày 29-1, trên cả nước xảy ra 5.450 trường hợp tai nạn giao thông.

Nhiều ca cấp cứu tai nạn giao thông với tình trạng chấn thương rất nặng

Cũng theo Bộ Y tế, những ngày qua, 63 tỉnh thành có 130 trường hợp đến khám, cấp cứu do pháo nổ nhưng rất may không có trường hợp tử vong. Trong những ngày Tết Nguyên đán, số người ngộ độc rượu phải nhập viện điều trị là gần 400 trường hợp. Đã ghi nhận 1 trường hợp tử vong ở Hưng Yên do ngộ độc thuốc diệt cỏ. Trong khi 6 ngày Tết năm ngoái có tới gần 2.000 người phải nhập viện.

Cũng theo Bộ Y tế, trong 3 ngày qua, các bệnh viện đã đón hơn 8.000 cháu bé chào đời.

Cháu bé chào đời tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương vào đúng thời khắc giao thừa năm 2017

Theo báo cáo nhanh của Bộ Y tế, dịp này cả nước không ghi nhận ổ dịch bệnh truyền nhiễm; không ghi nhận trường hợp mắc mới cúm A/H5N1, A/H7N9; không phát hiện hành khách nhập cảnh nghi ngờ mắc cúm A/H5N1, A/H7N9 tại các cửa khẩu biên giới… Tuy nhiên báo cáo của Viện Pastuer TP HCM ghi nhận một số ca mắc mới bệnh tay chân miệng và sốt xuất huyết, trong đó có một trẻ 19 tháng tuổi ở huyện Châu Thành, Trà Vinh tử vong do bệnh tay chân miệng ngày 28-1.

N.Dung