Kết quả giám định bé gái lớp 1 tố bị xâm hại ở Thủ Đức

13/03/2017 17:24

Ngày 13-3, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, đại tá Lê Anh Tuấn – Trưởng Công an quận Thủ Đức cho biết đang tích cực điều tra nghi án cháu N.T.P.N. (SN 2010, học sinh lớp 1/8 trường tiểu học L.T.V. trên địa bàn quận Thủ Đức) bị xâm hại vùng kín.

“Mấy ngày nay dư luận đang xôn xao về vụ cháu bé lớp 1 bị xâm hại khiến chúng tôi cũng rất áp lực. Tôi xin khẳng định rằng cơ quan công an đang làm việc rất tích cực, khách quan, không bao giờ bao che cho hành vi đồi bại của kẻ xấu. Tuy nhiên, án đang trong quá trình điều tra nên chỉ đáp ứng thông tin cần thiết cho báo chí”, đại tá Tuấn nói.

Công an quận Thủ Đức thông tin bước đầu về nghi án cháu bé lớp 1 bị hãm hại

Đại tá Tuấn thông tin ngày 15-2, Công an phường Bình Thọ nhận được đơn của chị T.T.M.C. (SN 1979, ngụ quận Thủ Đức) tố cáo con chị là cháu N. bị một người đàn ông xâm hại vùng kín. Theo đó, ngày 14-2, cháu N. bị người đàn ông tên Đ. cho vật cứng vào âm đạo gây chảy máu.

Làm việc với cơ quan điều tra, ban đầu cháu N. nói bị đối tượng mặc áo đỏ cho vật cứng vào âm đạo gây chảy máu. Nhưng lần sau công an hỏi lại thì cháu N. lại bảo khác, thậm chí cho rằng bị mẹ ép nói.

Về camera giám sát phòng cháu N. bị mất dữ liệu, đại tá Tuấn cho rằng báo chí thông tin chưa đúng. Theo ông Tuấn, hệ thống camera tại khu vực cháu N. theo học có 8 mắt, không quay trực tiếp vào phòng mà chỉ quay toàn cảnh bên ngoài.

Do camera mắt số 4 gắn với nguồn điện ngoài hội trường nên chị Yến (người lao công) vô ý cúp cầu giao khiến nó không hoạt động. Đây không phải là lần đầu tiên mà camera này nhiều lần bị cắt nhưng chị Yến hay nhà trường không hề hay biết.

Chị C. khẳng định con gái mình bị kẻ xấu hãm hại tại trường

“Đây chỉ là sự vô tình của chị lao công, không phải nhà trường tìm cách xóa bỏ dữ liệu như dư luận đồn thổi. Chúng tôi kiểm tra 7 mắt camera còn lại nhưng đều không thấy người lạ nào vào khu vực các cháu bé thời điểm trên”, đại tá Tuấn khẳng định.

Cũng theo đại tá Tuấn, ngay sau khi tiếp nhận đơn từ chị C., ông rất đau lòng và đã chỉ đạo cấp dưới vào cuộc điều tra để xem có hay không việc cháu N. bị xâm hại. Cùng thời điểm, công an chở mẹ con chị C. đi giám định thương tích và tiếp nhận toàn bộ vật chứng (quần áo dính máu của cháu bé) để phục vụ quá trình điều tra.

“Qúa trình điều tra cho thấy cháu N. không bị tổn hại đến màng trinh, không có tinh trùng trong âm đạo”, đại tá Tuấn khẳng định.

Về thông tin cho rằng cháu N. bị té và xuất hiện người đàn ông tên Đ. như tố cáo, ông Tuấn nói đang trong quá trình điều tra. Ông Tuấn cho rằng thời điểm trên trong phòng ngoài cháu N. còn có hàng chục cháu khác và cô giáo nên rất khó để kẻ xấu lợi dụng thực hiện ý đồ.

Trưởng Công an quận Thủ Đức tỏ ra bức xúc vì đã thu giữ toàn bộ vật chứng từ nạn nhân nhưng không biết một số tờ báo điện tử lấy đâu ra hình ảnh chiếc quần dính máu nói là của cháu N. để đăng tin. Ngoài ra, việc đăng hình ảnh ông Đ. lên mạng khi cơ quan điều tra chưa có kết luận là rất nguy hiểm.

“Chúng tôi sẽ làm đến nơi đến chốn, không bao che, dung túng nếu có sự việc như đơn tố cáo của gia đình cháu bé. Khi có kết quả chúng tôi sẽ thông tin cho báo chí”, đại tá Tuấn kết luận.

Như đã thông tin trước đó, chị M.C. (phụ huynh bé P.N.) đón cháu P.N. từ trường về nhà thì phát hiện cháu có biểu hiện khác thường. Kiểm tra, chị C. thấy con bị trầy xước, chảy máu ở vùng kín. Nghi ngờ có điều bất thường, gia đình gặng hỏi thì P.N kể bị một người đàn ông tên Đ. xâm hại vùng kín ngay tại lớp vào ngày 14-2.

Chị C. đưa P.N. đến Bệnh viện Từ Dũ khám và được bác sĩ tại đây cho hay cháu bị rách bên trong vùng kín.

Ngày 15-2, chị C. làm đơn tố cáo và cung cấp vật chứng, hồ sơ xét nghiệm của bệnh viện… cho Công an phường Bình Thọ và Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Công an quận Thủ Đức.

“Tôi không hiểu tại sao khi cơ quan điều tra đến làm việc thì cô giáo biện hộ rằng do cháu bị té nên chảy máu ở vùng kín. Đáng nói hơn, camera an ninh tại khu vực nơi cháu học tập và sinh hoạt thời điểm đó bỗng dưng bị hư hỏng, không ghi lại được hình ảnh”, chị C. bức xúc.

Chị C. khẳng định rằng cháu P.N. bị xâm hại vùng kín chứ không phải té ngã như giáo viên chủ nhiệm tường trình với công an. Vì quá lo sợ, ngày 17-2, chị C. đã làm thủ tục để chuyển con đến ngôi trường khác.

“Tôi mong muốn công an vào cuộc điều tra, xử lý kẻ đồi bại trước pháp luật. Nếu vụ việc không được làm sáng tỏ, tôi sợ rằng các bé gái khác trong trường này lại bị “ yêu râu xanh ” lợi dụng để giở trò đồi bại ", chị C. lo lắng.

Bài và ảnh: SỸ HƯNG