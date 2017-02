Không có việc công an truy đuổi gây tai nạn cho 2 nữ sinh

25/02/2017 15:57

Ngày 24-2, Công an TP Hải Phòng khẳng định không có việc lực lượng Công an Công an huyện Kiến Thụy (Hải Phòng) truy đuổi dẫn tới tai nạn giao thông cho 2 nữ sinh trên địa bàn.

Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh cắt từ clip

Cùng ngày 24-2, một đoạn video clip có tiêu đề “CSGT truy đuổi 2 nữ sinh gây tai nạn” ghi lại hiện trường vụ tai nạn giao thông (TNGT) ở huyện Kiến Thụy, TP Hải Phòng, được đưa lên mạng xã hội facebook và sau đó lan truyền nhanh chóng. Trong clip xuất hiện hình ảnh 1 chiếc xe máy bị tai nạn vì lao vào 1 xe ô tô đỗ trong sân một nhà hàng. Cách đó không xa là một xe đặc chủng của lực lượng CSGT. Quanh hiện trường có nhiều vết máu. Cũng trong đoạn clip này, một số người dân cho rằng nguyên nhân khiến 2 cô gái đi xe máy bị tai nạn là do lực lượng CSGT truy đuổi.

Trước thông tin trên, Công an TP Hải Phòng cho biết vụ việc trên xảy ra lúc 12 giờ 10 phút ngày 23-2. Thời điểm đó, chị Vũ Thị Gấm (19 tuổi, trú tại thôn Tân Linh, xã Minh Tân, huyện Kiến Thụy) điều khiển xe máy Yamaha hiệu Gravita mang BKS 16N9-3784, phía sau chở em gái Vũ Thị Thơ (16 tuổi) đi từ thị trấn Núi Đối về xã Thụy Hương (cùng thuộc huyện Kiến Thụy).

Khi đi đến ngã 3 thôn Trà Phương (xã Thụy Hương, huyện Kiến Thụy), chị Gấm bị mất lái, tông xe vào phần đuôi xe ô tô bán tải mang BKS 14C-025.68 đỗ trong sân quán ăn nhà ông Trần Văn Duẩn ở thôn Trà Phương. Chị Gấm và chị Thơ ngã ra đất, bị thương, được người dân đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Nhữn hình ảnh xuất hiện trong video clip - Ảnh cắt từ clip

Theo Công an TP Hải Phòng, sau khi vụ TNGT xảy ra, một tổ công tác thuộc Đội CSGT TT-113, Công an huyện Kiến Thụy đang tuần tra gần đó đã phối hợp với nhân dân đưa 2 chị em Gấm, Thơ vào bệnh viện. Công an cũng cho biết thêm ngay sau khi vụ việc xảy ra, Công an huyện Kiến Thụy đã phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân huyện Kiến Thụy tiến hành khám nghiệm hiện trường, lập biên bản vụ việc, ghi lời khai nhân chứng và các thủ tục khác theo quy định của pháp luật.

Qua xác minh, chị Gấm chưa có giấy phép lái xe mô tô và đi xe của bố là ông Vũ Văn Minh ở thôn Tân Linh, xã Minh Tân, huyện Kiến Thuỵ.

Theo người nhà nạn nhân, do vết thương khá nặng, cả 2 chị em Gấm, Thơ sau đó được chuyển lên Bệnh viện Việt Tiệp (TP Hải Phòng) cấp cứu. Đến 16 giờ cùng ngày 23-2, Vũ Thị Thơ được chuyển lên Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) chữa trị bởi với các vết thương khá nặng: dập xương gò má, vỡ xương quai hàm, gãy cánh tay phải…

