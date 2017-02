Làm rõ vụ mẹ chôn thi thể con ở chùa

10/02/2017 16:59

Ngày 10-2, thiếu tá Lê Thanh Bình, Trưởng Công an thị trấn Kiên Lương, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang, xác nhận tại địa phương có xảy ra vụ người mẹ đem thi thể con gần 6 tháng tuổi chôn trong ngôi chùa rồi bỏ nhà đi cho đến nay chưa về.

Theo đó, vào chiều ngày 8-2, trên mạng xã hội có thông tin về việc chị Trần Kim P. (SN 1994, khu phố Cư Xá, thị trấn Kiên Lương) bế bé Đinh Lam T. (gần 6 tháng tuổi) đi chơi với một người bạn. Không may, chị P. để bé T. rơi xuống đường gây chấn thương phần đầu rất nặng. Ngay sau đó, chị P. đưa bé đến bệnh viện huyện Kiên Lương để cấp cứu nhưng bé vẫn không qua khỏi. Sợ chồng biết được sự việc nên chị P. không bế cháu bé về nhà mà đưa đến chùa Ông Bảy (Bình An Tự, tại thị trấn Kiên Lương) trình bày hoàn cảnh khó khăn, xin đất chôn bé. Thấy hoàn cảnh của người phụ nữ như thế, một người trông coi chùa cho mượn dụng cụ đào mộ và hướng dẫn cho chị P. chỗ để chôn cất con mình, sau đó rời bỏ địa phương.

Ngay sau khi nhận tin báo vào chiều 9-2, Công an huyện Kiên Lương phối hợp các lực lượng chức năng Công an tỉnh Kiên Giang đến chùa xác minh vụ việc. Sau đó, lực lượng chức năng tiến hành khai quật mộ, khám nghiệm tử thi bé T. và làm thủ tục bàn giao thi thể cháu bé này cho người cha mang về nhà lo hậu sự. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy nguyên nhân dẫn đến bé T. tử vong là do chấn thương sọ não.

T.Nốt