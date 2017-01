Làm rõ vụ thuê xe lôi, đem quan tài diễu phố

02/01/2017 17:26

Ngày 2-1, thượng tá Đỗ Văn Mười Bốn, Trưởng Phòng Tham mưu Công an tỉnh An Giang, cho biết hiện gia đình của Lê Thanh Sơn (SN 1990, ngụ khóm Long Thị A, phường Long Hưng, thị xã Tân Châu) đã đồng ý chôn cất Sơn.

Ảnh cắt từ clip của một số người tung lên mạng xã hội để tố cáo Công an thị xã Tân Châu đánh chết nghi can Sơn.

Theo kết quả xác minh, vào ngày 9-8-2016, Công an thị xã Tân Châu đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Sơn để phục vụ công tác điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Đến khoảng 8 giờ ngày 28-12-2016, Sơn có dấu hiệu khó thở nên Công an thị xã đưa nghi can này đến Bệnh viện Đa khoa Tân Châu rồi sau đó chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang để tiếp tục điều trị. Tuy nhiên, khoảng 23 giờ 50 phút, Sơn tử vong tại bệnh viện.

Theo kết quả khám nghiệm tử thi, Sơn tử vong do choáng tim, nhồi máu cơ tim và viêm phổi. Ngay sau khi đưa tử thi về nhà, lãnh đạo Công an thị xã Tân Châu đã chỉ đạo cho Đội Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp thực hiện các chính sách hỗ trợ đối với phạm nhân tử vong. Đồng thời, chỉ đạo Công an phường Long Hưng phối hợp với các đoàn thể tại địa phương thực hiện thêm các chính sách trợ giúp. Tuy nhiên, gia đình Sơn bị một số đối tượng kích động, xúi giục đem quan tài đi diễu hành, gây rối trước trụ sở công an và UBND thị xã Tân Châu. Người thân lấy lí do là Sơn bị công an đánh chết trong khi chưa có lệnh thả tự do để “linh hồn” người chết được siêu thoát.

Sáng 1-1, gia đình Sơn không cho đội mai táng đưa quan tài đi chôn cất mà lại thuê xe lôi đạp chạy quanh một số tuyến đường thuộc nội ô thị xã Tân Châu. Ban đầu, đoàn diễu hành khoảng 20 người (có cả một số đối tượng nghiện ma túy) liên tục la ó, dùng điện thoại quay phim, chụp ảnh với ý định tung lên mạng xã hội. Ngay sau đó, có khoảng 60 người hiếu kì đi theo quan sát và làm cho tình hình trở nên phức tạp hơn.

Chưa dừng lại ở đó, đoàn người này đã giằng co với lực lượng chức năng khi họ cố tình muốn đột nhập vào trụ sở Công an thị xã Tân Châu. Sự việc đã được giải quyết ổn thỏa sau khi các trinh sát hướng đoàn diễu hành đi theo đường Trần Phú, Tôn Đức Thắng đến nghĩa địa thuộc phường Long Châu rồi tiến hành chôn cất.

“Chúng tôi khẳng định nghi can Sơn tử vong do bệnh lý chứ không phải bị lực lượng công an đánh đập hay có bất cứ vi phạm nào khác. Hiện tình hình đã ổn định vì phía gia đình của Sơn được các cơ quan chức năng giải thích rõ ràng hơn về nguyên nhân dẫn đến việc nghi can tử vong”- thượng tá Bốn khẳng định.

Tin-ảnh: T.Nốt