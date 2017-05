Lấn tuyến, xe tải tông chết 2 vợ chồng

29/05/2017 14:52

Chiều 29-5, cơ quan chức năng tỉnh Long An cho hay trên địa bàn xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.



Sáng cùng ngày, ông Nguyễn Văn Uông (SN 1960, ngụ tỉnh An Giang) chạy xe máy chở vợ là bà Nguyễn Thị Lén (SN 1961) lưu thông trên Quốc lộ N2 theo hướng huyện Đức Hòa (Long An) về An Giang.

Hiện trường vụ tai nạn

Khi ông Uông vừa xuống dốc cầu Sông Tra (đoạn km14+200 m, thuộc khu vực ấp 4, xã Thạnh Lợi, huyện Bến Lức, tỉnh Long An) thì bị chiếc xe tải chạy phía sau lao vào làn xe 2 bánh tông.

Vì bị tông thẳng từ phía sau nên cả 2 vợ chồng ông Uông tử vong tại chỗ. Tài xế xe tải ngay sau đó đã khóa cửa xe và bỏ trốn khỏi hiện trường.





Tin-ảnh: H.Minh