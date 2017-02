Lộn xộn ở khu “Mẹ Nam Hải” ngày rằm tháng Giêng

11/02/2017 15:58

Ngày 11-2 (nhằm rằm tháng Giêng), đông đảo du khách thập phương từ các nơi đổ về Quán Âm Phật Đài (hay còn gọi là “Mẹ Nam Hải”, tọa lạc tại phường Nhà Mát, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu) cúng viếng Phật Bà Nam Hải để cầu may mắn, bình an trong năm mới.

Lượng người đổ xô về "Mẹ Nam Hải" ngày một đông

Theo ghi nhận của chúng tôi, từ trung tâm TP Bạc Liêu đến Quán Âm Phật Đài dài khoảng 12km, qua 2 con đường Cao Văn Lầu và Ninh Bình, dòng phương tiện nối đuôi nhau tấp nập ra vào. Trong đó có rất nhiều xe ôtô, xe máy mang biển số các tỉnh ĐBSCL, TP HCM, các tỉnh miền Đông Nam bộ… đổ về làm cho không khí ở Bạc Liêu trở nên vô cùng nhộn nhịp.

Còn tại bên trong khu vực cổng tam quan nơi dẫn vào khu tượng Bà, không khí tất náo nhiệt khi có hàng ngàn người chen chân vào để viếng Bà. Ngoài ra, nhiều điểm bán hàng rong cũng chào mời du khách.

Dòng người chen chân vào khu tượng Quán Âm Phật Đài để cầu may

Tại khu vực tượng Bà cao hơn 11m nhìn ra phía biển, có hàng trăm người cố chen chân sát tượng Phật Bà để bày đồ cúng, thắp nhang khấn vái. Những người không chen vào gần được tượng Bà thì bày đồ lễ bên ngoài nên cảnh tượng trông khá lộn xộn.

Không chỉ chen chân sát tượng Bà để khấn vái, rất nhiều người đến bên tượng Phật Bà để chạm tay vào đài sen dưới chân tượng Bà để cầu may. Do khu vực bệ tượng Bà khá hẹp, trong khi rất đông người muốn cầu may nên họ phải chen lấn mới chạm vào được.

Trong khi đó, dù ban quản lý khu Quán Âm Phật Đài liên tục nhắc nhở du khách không vứt rác, nhang đèn bừa bãi, giữ vệ sinh chung, nhưng tình trạng này vẫn không thuyên giảm. Có rất nhiều du khách sau khi khấn vái xong rồi bỏ đi, để lại nhang, đèn, vỏ trái cây…đầy rẫy.

Người dân địa phương cho biết dịp rằm, Tết là thời điểm mà lượng người đổ về cúng Bà đông nhất.

Tin- ảnh: DƯƠNG CẦM