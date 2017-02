Long An: Thanh niên nằm chết cạnh xe máy không biển số

17/02/2017 12:15

Trưa 17.2, Công an xã Mỹ Lệ, huyện Cần Đước, tỉnh Long An cho biết nạn nhân tử vong cạnh ruộng lúa tên Phạm Đình Trinh (29 tuổi, ngụ huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang).

Cơ quan Kỹ thuật hình sự công an tỉnh Long An khám nghiệm hiện trường, tử thi, bước đầu xác định anh Trinh chết là do ngạt nước và bị chấn thương, còn nguyên nhân vì sao xảy ra vụ việc thì đang làm rõ.

Hiện trường vụ việc

Sau khi khám nghiệm tử thi, cơ quan điều tra Công an huyện Cần Đước đã bàn giao thi thể cho gia đình.

Khoảng 8 giờ sáng cùng ngày, một số người dân ấp Tân Mỹ, xã Mỹ Lệ ra thăm ruộng thì phát hiện một nam thanh niên nằm chết bên cạnh là chiếc xe máy không biển số và bị hư hỏng nặng.

Tin-ảnh: H. Minh