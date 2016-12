Miền Trung lại lo lũ lớn

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn trung ương, từ ngày 29-12-2016 đến 1-1-2017, do ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc kết hợp nhiễu động gió Đông trên cao nên ở các tỉnh từ Quảng Trị đến Khánh Hòa xuất hiện đợt mưa lớn diện rộng (100-200 mm/đợt), trên các sông có khả năng xuất hiện một đợt lũ với mức báo động 1 - 3. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt ở vùng trũng, ven sông và mưa lũ ảnh hưởng đến an toàn các hồ chứa.

Giám sát chặt các hồ thủy điện, thủy lợi

Theo báo cáo ngày 29-12 của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai, hiện hồ chứa thủy lợi các khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên tích nước đạt từ 90-100% dung tích thiết kế. 36/109 hồ chứa có cửa van đang xả tràn. Một số hồ có cửa van đã hạ thấp mực nước, như Khe Ngang (Thừa Thiên - Huế) 78%, Núi Ngang (Quảng Ngãi) 55%, Núi Một (Bình Định) 76%... Vì thế, yêu cầu các địa phương và chủ hồ tổ chức trực ban thường xuyên, chủ động theo dõi diễn biến mực nước và hiện trạng công trình, nhất là ở các hồ thủy lợi đang xuất hiện thấm qua thân đập, vai đập.

Sáng 29-12, tại tỉnh Quảng Nam, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT) phối hợp UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức hội nghị bàn giải pháp khôi phục sản xuất sau mưa lũ tại các tỉnh miền Trung. Tham dự có đại diện lãnh đạo ngành nông nghiệp 13 tỉnh, thành từ Nghệ An đến Bình Thuận.

Tại hội nghị, các địa phương nêu những khó khăn trong triển khai vụ đông xuân, chủ yếu là thiếu giống cây trồng, khôi phục hệ thống thủy lợi, phòng chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm… Theo báo cáo của Cục Trồng trọt - Bộ NN-PTNT, do ảnh hưởng của mưa lũ liên tục nên thời vụ xuống giống lúa vụ đông xuân này có chậm hơn và có thể kéo dài đến ngày 20-1-2017. Hiện các địa phương từ Quảng Bình đến Bình Thuận đang đề xuất trung ương hỗ trợ hơn 4.959 tấn giống cây trồng.

Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Quốc Doanh cho biết trung ương sẽ cung cấp nhanh nguồn giống cây từ kho dự trữ quốc gia, địa phương nào có nhu cầu hỗ trợ giống bằng tiền sẽ được giải quyết sớm nhất với mục tiêu không để tỉnh, thành nào bị ảnh hưởng của đợt mưa lũ vừa qua thiếu giống sản xuất. Các địa phương cần ưu tiên sử dụng giống ngắn ngày, chất lượng cao để rút ngắn thời gian sinh trưởng, kịp sản xuất vụ hè thu sắp tới. Đặc biệt, cần xem xét việc vận hành các hồ thủy lợi, thủy điện sao cho hạn chế ngập lụt ở hạ du mà có thể vẫn giữ được nước cho vụ sản xuất sau. Về chăn nuôi, thường sau các đợt lũ lớn, dịch bệnh trên gia súc, gia cầm rất dễ bùng phát nên cần chủ động tiêu độc khử trùng để hạn chế tối đa dịch bệnh.

Sẵn sàng ứng phó

Liên quan đến tình hình ứng phó với đợt mưa lũ mới, ông Huỳnh Tấn Đức, Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Quảng Nam, cho biết đã đề nghị các thủy điện trên địa bàn điều tiết hạ từ 0,5-1 m nước so mực nước dâng bình thường để đón lũ.

Theo ông Hồ Quốc Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, tỉnh này đã chỉ đạo các địa phương khẩn trương rà soát phương án ứng phó với mưa lũ theo phương châm 4 tại chỗ và chủ động triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn cho nhân dân.

Tỉnh Thừa Thiên - Huế yêu cầu các hồ chứa xả với lưu lượng vừa phải, bảo đảm hạ du không bị ngập vì đây là thời điểm người dân đã gieo sạ.

UBND tỉnh Quảng Ngãi cũng yêu cầu các đơn vị chức năng liên quan bố trí lực lượng, phân công về các địa phương để kịp thời hỗ trợ trong công tác ứng phó mưa lũ, sơ tán, di dời dân, chuyển lương thực, nhu yếu phẩm cho các khu vực bị chia cắt do ngập sâu; túc trực, canh gác các điểm còn ngập sâu, điểm có nguy cơ hư hỏng, sạt lở để khắc phục ngay khi có sự cố xảy ra.

Báo Người Lao Động tiếp tục cứu trợ người dân vùng lũ

Chiều 29-12, tại thôn Mỹ Phú 2, xã An Hiệp, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên, Báo Người Lao Động phối hợp LĐLĐ tỉnh Phú Yên đã trao 120 suất quà cho những người dân bị thiệt hại nặng trong đợt lũ vừa qua. Mỗi suất quà gồm 30 kg gạo, 2 lít dầu ăn, 1 kg lạp xưởng và 1 áo lạnh (trị giá mỗi phần quà gần 1 triệu đồng) do Công ty CP Kềm Nghĩa hỗ trợ. Trong đợt lũ trưa 13-12, bờ suối Cái ở xã An Hiệp vỡ, lũ tràn vào thôn Mỹ Phú 2 và cuốn tất cả tài sản người dân.

Trong đợt này, Báo Người Lao Động cùng Công ty CP Kềm Nghĩa cũng trao 200 suất quà cho người dân vùng lũ huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định.

H.Ánh