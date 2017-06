Mối nguy cỏ Mỹ, lá khat

05/06/2017 22:36

Cơ quan CSĐT Công an TP HCM vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố Nguyễn Phúc An Khang (SN 2000; ngụ quận Tân Bình, TP HCM) về tội "Giết người". Hành vi phạm tội của Khang được cho là có liên quan đến việc sử dụng cỏ Mỹ chứa chất ma túy. Cụ thể, ngày 27-1, sau khi hút loại cỏ này, Khang đã mất kiểm soát dẫn đến dùng dao sát hại dã man bạn gái.



Lúng túng xử lý

Điều đáng nói là trong khi giới trẻ Việt Nam đang bị đầu độc bởi cỏ Mỹ, lá khat chứa chất ma túy thì cơ quan chức năng không đủ cơ sở pháp lý để xử lý, ngăn chặn. Trong khi đó, các vụ buôn bán, nhập khẩu cỏ Mỹ vào Việt Nam có chiều hướng gia tăng.

Lô hàng chứa 172 kg cỏ khô chứa chất cathinone và cathine bị Hải quan sân bay Tân Sơn Nhất bắt giữ

Vụ việc điển hình liên quan đến Công ty TNHH Đầu tư và Xúc tiến thương mại SABO (viết tắt là Công ty SABO) do ông Hassabelrasoul Adam Ahmedalwahado (SN 1960; tự Hassabel, quốc tịch Sudan) làm giám đốc. Ngày 14-5-2016, Công ty SABO mở tờ khai nhập khẩu hàng hóa tại Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, khai báo hàng hóa nhập khẩu là chè đen, xuất xứ từ Kenya (châu Phi). Quá trình thông quan, lực lượng hải quan nghi vấn, ngừng thông quan và cho kiểm tra lô hàng. Kết quả xác định có 18 thùng carton chứa 172 kg cỏ khô chứa chất cathinone và cathine. Do đó, Hải quan Tân Sơn Nhất chuyển hồ sơ cùng tang vật cho Cơ quan CSĐT tội phạm về ma túy (PC47) Công an TP HCM để điều tra theo thẩm quyền. Sau đó, PC47 khám xét khẩn cấp Công ty SABO (trụ sở tại quận 1), thu giữ thêm 100 kg lá khô tương tự số hàng thu giữ ở sân bay.

Đáng nói là khi xử lý vụ việc, các cơ quan chức năng đã lúng túng. Cụ thể, căn cứ theo Nghị định 82/2013/NĐ-CP và Nghị định 126/2015/NĐ-CP thì lá cây khô nêu trên không nằm trong nhóm cần sa, thuốc phiện, lá coca. Do tinh chất cathinone và cathine không nằm trong danh mục tiền chất dùng vào việc sản xuất trái phép chất ma túy nên không có căn cứ xử lý hình sự đối với ông Hassabel về các tội "Vận chuyển trái phép chất ma túy" hoặc "Vận chuyển trái phép tiền chất dùng vào việc sản xuất trái phép chất ma túy".

Vì vậy, ngày 25-5-2016, PC47 đã bàn giao hồ sơ của Công ty SABO cho Phòng CSĐT tội phạm kinh tế và tham nhũng Công an TP HCM để tiếp tục xác minh hoạt động xuất nhập khẩu.

Không thể truy tố

Để có cơ sở xử lý vụ việc, Công an TP HCM đã làm việc với Phòng Thanh tra Sở Y tế TP. Tuy nhiên, cơ quan này khẳng định không thể xử lý hành vi vận chuyển cỏ, lá có chứa chất cathinone và cathine theo Thông tư 19/TT-BYT ngày 2-6-2014 của Bộ Y tế về quy định quản lý thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần và tiền chất dùng làm thuốc. Ngày 14-7-2016, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM tiếp tục có văn bản gửi Cục Quản lý dược - Bộ Y tế đề nghị hướng dẫn xử lý nhưng cho đến nay, cục vẫn chưa trả lời.

Theo Cục Hải quan TP HCM, trong quá trình làm thủ tục nhập khẩu hàng hóa là lá cây khô (khai báo là chè đen) vào Việt Nam và xuất khẩu đi Mỹ, Công ty SABO đều thực hiện đúng quy trình khai báo hải quan, lập thủ tục đăng ký kiểm dịch, không phát hiện vi phạm về thủ tục xuất nhập khẩu hàng hóa.

Dựa trên các cơ sở pháp lý, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM nhận định việc nhập khẩu và xuất khẩu mặt hàng lá cây khô có chứa thành phần cathinone và cathine của Công ty SABO là không có dấu hiệu của tội phạm. Từ đó, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM ra quyết định không khởi tố vụ án đối với việc nhập khẩu và xuất khẩu lá cây khô có chứa chất cathinone và cathine.

Bổ sung vào Bộ Luật Hình sự Theo Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, các cơ quan chức năng đã phát hiện nhiều vụ nhập khẩu cỏ Mỹ, lá khat vào Việt Nam. Chất XLR-11 trong cỏ Mỹ đã được bổ sung vào danh mục các chất ma túy tại Nghị định 126/2015, còn chất cathinone có trong lá khat nằm trong mục I (các chất tuyệt đối cấm sử dụng trong y học và đời sống xã hội) quy định tại Nghị định 82/2013 của Chính phủ. Tuy nhiên, hành vi vận chuyển, mua bán, tàng trữ cỏ Mỹ và lá khat lại không được quy định trong Bộ Luật Hình sự năm 2015 nên việc đấu tranh, xử lý gặp khó khăn. Do đó, quá trình góp ý sửa đổi bộ luật này, các đại biểu Quốc hội kiến nghị bổ sung quy định "lá, rễ, thân, cành, hoa, quả của cây khác có chứa chất ma túy thuộc danh mục do Chính phủ ban hành" vào điều 247 của bộ luật. Ủy ban Tư pháp của Quốc hội tán thành với kiến nghị này và đồng thuận với kiến nghị sửa khoản 1, điều 247 theo hướng bổ sung cụm từ "thuộc danh mục do Chính phủ ban hành" vào sau cụm từ "cây khác có chứa chất ma túy". Về vấn đề này, luật sư Nguyễn Văn Đức (Đoàn Luật sư TP HCM) nhận định: "Chất cathinone có trong lá khat là chất tuyệt đối cấm sử dụng trong y học và đời sống xã hội nên có thể tưởng tượng nó độc cỡ nào. Việc đưa cỏ Mỹ, lá khat vào Bộ Luật Hình sự 2015 là hết sức cần thiết trong tình hình hiện nay.

Bài và ảnh: PHẠM DŨNG