Nam tài xế xông vào cabin đá, đạp nữ nhân viên thu phí

21/01/2017 10:14

Hình ảnh tài xế hành hung nữ nhân viên thu phí được camera ghi lại

Ngày 21-1, thông tin từ Ban Quản lý chi nhánh BOT tuyến tránh Vinh cho biết đơn vị vừa có công văn gửi Công an huyện Hưng Nguyên (tỉnh Nghệ An) cùng các cơ quan chức năng liên quan để làm rõ hành vi hành hung nhân viên thu phí của lái xe ô tô mang BKS 37A-331.62.

Trước đó, vào 17 giờ 55 phút ngày 19-1, xe ô tô mang BKS 37A-33162 lưu thông theo chiều Hà Tĩnh-Vinh, khi đi qua Trạm thu phí Bến Thủy 2, lái xe không dừng lại mua vé nên chị Nguyễn Bảo An, nhân viên thu phí, đã hô to yêu cầu lái xe dừng lại để mua vé. Nghe thấy tiếng gọi, tài xế cho xe dừng lại trước barrier, chị An tiến đến trước cửa xe thì lái xe tỏ ra bức xúc và đưa cho chị An một tờ 50.000 đồng.

Sau đó, chị An cầm tiền vào cabin xé 1 vé loại 40.000 đồng quét vào thiết bị đọc mã vạch để mở barrier rồi đi ra đưa 10.000 đồng tiền thừa cho khách. Thay vì cầm tiền và đi, tài xế lại nói với chị An: “Bố thí cho mi (mày) mười nghìn đồng luôn”. Chị An trả lời với lái xe: “Bọn em không lấy tiền của khách, em trả lại tiền cho anh”. Sau đó, lái xe đã nhận tiền rồi điều khiển xe qua barrier một đoạn thì dừng lại, xuống xe đi bộ đến cabin 5 rồi bất ngờ lao vào đá chị An.

Phát hiện sự việc, anh Ngô Xuân Dũng, nhân viên trạm thu phí, liền chạy sang can ngăn nhưng lái xe vẫn không dừng lại mà tiếp tục đá và đạp vào người chị An gây tổn thương ở vùng bả vai, tay trái. Chị An bị thương được mọi người đưa tới Bệnh viên Đa khoa TP Vinh điều trị. Sau khi gây thương tích cho chị An, tài xế tiếp tục lên xe bỏ đi.

Theo Ban Quản lý chi nhánh BOT tuyến tránh Vinh, qua kiểm tra thông tin, xác định chủ xe BKS 37A-33162 là ông Nguyễn Công H. (SN 1978), trú tại khối 7, phường Lê Lợi, TP Vinh, tỉnh Nghệ An.

Được biết, toàn bộ hành vi đánh đập nhân viên thu phí của lái xe trên đều được camera tại trạm thu phí ghi lại.

Hải Vũ