Nam thanh niên nghi ngáo đá quậy phá trụ sở công an phường

04/01/2017 16:41

Vụ việc xảy ra tại trụ sở công an phường Phú Hậu (TP. Huế, tỉnh Thừa Thiên- Huế) vào khoảng 11 giờ ngày 4-1.

Nhiều người chứng kiến vụ việc cho biết một nam thanh niên cầm theo hai chai xăng vào thẳng trụ sở công an phường Phú Hậu gây rối và đuổi các cán bộ công an đang làm việc tại đây. Sau khi nhận được thông tin, công an 113 đã phối hợp với công an phường Phú Hậu tiến hành bắt giữ đối tượng nghi ngáo đá này.

Đối tượng Trương Nguyễn Nhật Linh được đưa lên xe taxi về bệnh viện tâm thần Huế.

Khi bị còng tay, đối tượng này đã liên tục hò hét và chửi bới làm mất trật tự trong trụ sở Công an phường Phú Hậu.

Đến 12 giờ cùng ngày, lực lượng công an đã phối hợp với người nhà nam thanh niên để đưa đến bệnh viện tâm thần Huế. Đối tượng nghi ngáo đá này được xác định là Trương Nguyễn Nhật Linh (sinh năm 1995 trú phường Phú Hậu, TP. Huế).Được biết, đối tượng vốn có dấu hiệu bị bệnh tâm thần. Trước đây từng được điều trị tại bệnh viện tâm thần Đà Nẵng nhưng đã được trả về.

Th. Nhàn