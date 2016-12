Náo nức đón năm mới

31/12/2016 23:47

Chiều 31-12-2016, các trung tâm thương mại ở Hà Nội như Vincom Bà Triệu, Royal City, Tràng Tiền Plaza nhộn nhịp người dân đến mua sắm. Bên cạnh đó, khu vực Lăng Bác, hồ Tây, công viên... cũng rất đông đúc người dân đến tham quan, vui chơi.

Ít nơi tăng giá

Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm (TP Hà Nội), ông Phạm Tuấn Long, cho biết Công an quận Hoàn Kiếm phối hợp Công an TP Hà Nội huy động lực lượng gấp 3 lần quân số so ngày thường để bảo đảm an toàn cho người dân tới vui chơi tại phố đi bộ hồ Gươm.

Rất nhiều du khách đến thăm làng Đất Sét ở TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng Ảnh: HUY LAM

Nhiều khách sạn tại TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa còn phòng trống trong hai ngày 1 và 2-1-2017, với giá tăng khoảng 20% so với thường ngày. Một lễ tân khách sạn cho biết dự báo có mưa lớn, lượng khách trong nước không tăng bao nhiêu so ngày thường nên khách sạn vẫn giữ giá. Tại các khu vực tập trung khách nước ngoài, nhiều khách sạn, nhà hàng ở TP Nha Trang cũng tổ chức tiệc cuối năm, đếm ngược thời gian, khuyến mãi… để thu hút du khách. Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa cho biết đã yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh du lịch chỉnh trang, vệ sinh môi trường, chuẩn bị chu đáo các chương trình văn hóa, văn nghệ để phục vụ khách tham quan, nghỉ dưỡng trong dịp này. Bên cạnh đó, thực hiện nghiêm túc các quy định về bảo đảm chất lượng dịch vụ, niêm yết giá và bán theo giá niêm yết, điều kiện bảo đảm an ninh, an toàn cho khách.

Theo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch (VH-TT-DL) tỉnh Lâm Đồng, toàn TP Đà Lạt hiện có trên 800 khách sạn, cơ sở lưu trú với gần 14.000 phòng, đạt sức chứa khoảng 42.000 khách/ngày. Chi cục Thuế TP Đà Lạt cho biết đa số khách sạn giữ nguyên giá trong dịp này; một số khách sạn nhỏ, cơ sở lưu trú đăng ký tăng giá nhưng không vượt quá 50% so với ngày thường, một số ít gần chợ Đà Lạt tăng giá gấp đôi. Dự kiến, có khoảng 40.000 lượt khách sẽ đến Đà Lạt đón năm mới (dựa trên số lượng khách đặt phòng). Trong đó, khoảng 1/5 là khách đến từ Nga và Trung Quốc. Lượng khách quốc tế năm nay tăng cao, chủ yếu khách đi tour từ TP HCM, Khánh Hòa, Bà Rịa - Vũng Tàu và đến trực tiếp từ Trung Quốc thông qua đường bay mới mở Đà Lạt - Vũ Hán (Trung Quốc).

Nhiều tour hút khách

Đặc biệt tại TP Đà Lạt dịp này là tour trải nghiệm vườn rau hoa công nghệ cao thu hút rất nhiều đoàn du khách. Có thể kể đến các địa điểm đang hút khách như vườn dâu tây Hiệp Lực (phường 8), khu trang trại sản xuất rau thủy canh của Công ty Nông sản rau thủy canh Đà Lạt (phường 5), vườn dâu công nghệ cao Bio Fresh (trong hồ khu du lịch Than Thở)… Đại diện Công ty Nông sản rau thủy canh Đà Lạt cho biết bình thường, mỗi ngày nông trại có khoảng 500-1.000 khách đến tham quan, riêng dịp Tết dương lịch có thể đón 3.000-4.000 khách/ngày. Công ty cũng bố trí nhân viên hướng dẫn khách tham quan và giới thiệu sơ lược về các quy trình trồng rau thủy canh dâu tây siêu sạch của trang trại.

Theo nhận định của Sở VH-TT-DL tỉnh Lâm Đồng, 31-12-2016 là ngày cao điểm trong kỳ nghỉ này nhưng các ngày sau đó lượng du khách giảm dần và tình hình phòng khách sạn có thể bớt căng thẳng.

Ông Trần Văn Trường, Giám đốc Ban Quản lý Các khu du lịch Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), cho biết trong chiều 31-12-2016, thống kê chưa đầy đủ có khoảng 18.800 lượt khách đã tới Vũng Tàu nghỉ dưỡng, chủ yếu từ TP HCM và một số tỉnh lân cận. Giá phòng tại các khu du lịch đã niêm yết nên tương đối ổn định, một số khách sạn tăng giá nhưng vẫn ở mức trung bình, không tăng quá cao.

Đêm 31-12-2016, tại cột cờ Bãi Sau (TP Vũng Tàu) lần đầu diễn ra sự kiện “Countdown 2017” đếm ngược thời gian chào đón năm mới 2017. Chương trình kéo dài từ 21 giờ ngày 31-12-2016 đến 0 giờ 45 phút ngày 1-1-2017 với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng trong nước và quốc tế. Sự kiện trên đã thu hút khoảng 15.000 lượt khách tham dự, nhiều tuyến đường ven biển Vũng Tàu cấm ô tô để nhường đường cho khách tản bộ cùng đếm ngược thời gian, chào đón phút giây chuyển giao giữa năm cũ và mới.

Lập đường dây nóng

Trong ngày 31-12-2016, tại nhiều địa điểm du lịch nổi tiếng của TP Cần Thơ (chợ nổi Cái Răng, Thiền viện Trúc Lâm phương Nam, nhà cổ Bình Thủy…), số lượng du khách đến tham quan tăng gấp 2-3 lần so với ngày thường. Anh Trần Văn Công, tài công điều khiển tàu chở khách ở bến Ninh Kiều, cho biết: “Từ sáng sớm, thời tiết nắng ấm nên nhiều du khách rất thích thú khi đi tham quan chợ nổi. Các tàu, thuyền ở đây được phổ biến không chèo kéo du khách hay tăng đột biến giá vé nên khách đi tham quan rất đông. Dự kiến trong ngày 1-1-2017, lượng khách còn tăng nữa”.

Sở VH-TT-DL TP Cần Thơ đã ban hành quyết định “Quy chế phối hợp hoạt động đường dây nóng hỗ trợ khách du lịch”. Theo đó, nếu du khách bị “chặt, chém” có thể liên hệ số điện thoại 0888.177.666 sẽ có đơn vị đứng ra can thiệp, giải quyết kịp thời. Số điện thoại này được dán tại các khu, điểm tham quan du lịch, bến tàu, bến xe…

Hàng ngàn người đổ về trung tâm TP HCM Năm nay, mặc dù TP HCM không bắn pháo hoa nhưng người dân vẫn đổ về các khu vực trung tâm để vui chơi và chuẩn bị đón năm mới. Từ 18 giờ ngày 31-12-2016, rất nhiều gia đình đã đến phố đi bộ Nguyễn Huệ để vui chơi và xem chương trình đếm ngược trong thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và mới. Người dân đón giao thừa tại phố đi bộ Nguyễn Huệ Một du khách cho biết mặc dù TP HCM không bắn pháo hoa nhưng gia đình vẫn đến phố đi bộ Nguyễn Huệ để cảm nhận không khí đón năm mới. Càng về khuya, không khí tại phố đi bộ Nguyễn Huệ càng náo nhiệt. Trên các tuyến đường như Pasteur, Lê Lợi, Lê Duẩn và khu vực trước chợ Bến Thành đã xảy ra tình trạng ùn ứ. Tin-ảnh: H.Triều

Nhóm phóng viên